Смартфон Huawei Enjoy 70X на чипсеті Kirin 8000A 5G: флагман за 245 доларів

Завдяки вражаючим характеристикам і конкурентоспроможній ціні Enjoy 70X прагне привернути увагу навіть вибагливих користувачів.

Related video

Нещодавно Huawei випустила Enjoy 70X у Китаї, що стало значним оновленням порівняно зі своїм попередником Enjoy 60X, який дебютував у квітні 2023 року. Про це пише Observer Voice.

Huawei Enjoy 70X може похвалитися елегантним дизайном. Він оснащений 6,78-дюймовим дисплеєм Full-HD+ AMOLED з роздільною здатністю 1224 x 2700 пікселів. Висока щільність пікселів 437 ppi гарантує, що зображення і текст будуть чіткими і яскравими. Дисплей також підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц, що забезпечує плавну прокрутку, особливо під час ігор або перегляду веб-сторінок.

З точки зору міцності Enjoy 70X оснащений алюмосилікатним склом, яке захищає екран від подряпин і незначних ударів. Крім того, смартфон має рейтинг IP64, що робить його стійким до пилу та бризок води. Ця функція особливо корисна для користувачів, які ведуть активний спосіб життя.

Huawei пропонує Enjoy 70X у чотирьох колірних варіантах: Gold Black, Lake Blue, Snow White і Spruce. Загалом, дизайн і особливості дисплея Enjoy 70X роблять його переконливим вибором для тих, хто шукає новий смартфон.

Характеристики Huawei Enjoy 70X

Huawei Enjoy 70X працює на HarmonyOS 4.2. Хоча Huawei офіційно не розкрила конкретний процесор, очікується, що він працюватиме на чипсеті Kirin 8000A 5G. Цей чипсет забезпечить надійну продуктивність, даючи змогу користувачам запускати кілька додатків плавно та ефективно.

Смартфон доступний у трьох варіантах зберігання: 128 ГБ, 256 ГБ і 512 ГБ. Цей діапазон опцій дає змогу користувачам вибрати модель, яка відповідає їхнім потребам зберігання. Enjoy 70X також підтримує функцію супутникових повідомлень Beidou, що дає змогу користувачам у Китаї надсилати й отримувати текстові повідомлення та зображення через супутникове з'єднання. Ця функція особливо корисна в районах з обмеженим покриттям стільникового зв'язку.

Для любителів фотографії Enjoy 70X оснащений подвійною задньою камерою. Вона включає в себе 50-мегапіксельний основний датчик з діафрагмою f/1.9, а також 2-мегапіксельний датчик глибини з діафрагмою f/2.4. Таке поєднання дає змогу робити високоякісні фотографії з вражаючою глибиною і деталізацією. Для селфі є 8-мегапіксельна фронтальна камера з об'єктивом f/2.0, що ідеально підходить для отримання чітких і яскравих зображень.

Однією з визначних особливостей Huawei Enjoy 70X є вражаюча ємність акумулятора. Смартфон оснащений надійною батареєю ємністю 6100 мАг, яка підтримує швидку зарядку 40 Вт. Це означає, що користувачі можуть швидко заряджати свої пристрої та насолоджуватися тривалим використанням без частих перерв. Велика ємність акумулятора ідеально підходить для активних користувачів, які покладаються на свої смартфони протягом дня.

З точки зору підключення Enjoy 70X пропонує широкий спектр можливостей. Він підтримує Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 і різні системи супутникового позиціонування, включно з BeiDou, Galileo, GPS, AGPS, QZSS і Glonass. Крім того, смартфон оснащений портом USB Type-C для зарядки і передачі даних, що забезпечує сумісність із сучасними аксесуарами.

Пристрій також містить кілька датчиків, таких як датчик зовнішньої освітленості, датчик колірної температури, компас, гіроскоп, датчик гравітації і датчик наближення світла. Для додаткової безпеки є сканер відбитків пальців на дисплеї, що дає змогу користувачам швидко і безпечно розблокувати свої телефони. Загалом, Huawei Enjoy 70X поєднує в собі вражаючий час автономної роботи з широким спектром можливостей підключення, що робить його універсальним вибором для користувачів, які перебувають у русі.

Ціни та доступність

Huawei Enjoy 70X має конкурентоспроможну ціну, що робить його привабливим варіантом для споживачів. Базова модель, яка включає 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ пам'яті, коштує 245 доларів.

Нагадаємо, експерти порталу CNET протестували низку смартфонів 2024 року вартістю до 300 доларів, виділивши три найкращі моделі: Motorola Moto G Power, Samsung Galaxy A25 5G, OnePlus Nord N30 5G.

Зі свого боку портал Android Authority назвав 10 найголовніших невдач і розчарувань, які сталися у сфері смартфонів у 2024 році.