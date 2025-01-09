Телефон медленно заряжается: основные причины и как это исправить

На время зарядки телефона влияет работа фоновых программ, а также то, пользуетесь ли вы смартфоном непосредственно на зарядке.

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Даже новый телефон иногда может долго заряжаться, что вызывает определенные неудобства. О том, почему смартфон очень медленно заряжается пишет "ТСН".

Есть 5 основных причин, почему мобильный телефон длительное время заряжается:

неисправная зарядка;

проблемы с USB-портом;

перегрузка фоновыми программами;

использование смартфона на зарядке;

использование аксессуаров, которые мешают зарядке.

Неисправная зарядка

Кабель и блок питания — это основные компоненты зарядки. Если повредится хотя бы один из них, телефон начнет заряжаться медленнее, а батарея будет быстрее терять заряд.

Как это предотвратить? Не стоит постоянно скручивать и наматывать зарядное устройство, потому что оно может порваться и процесс зарядки замедлится или и вовсе станет невозможным. Если уж так случилось лучше не ремонтировать его с помощью скотча или других подручных средств. Стоит сразу приобрести новое зарядное устройство.

Проблемы с USB-портом

Через USB-порт батарея телефона принимает электроэнергию. Поэтому, если он повреждается или загрязняется, это приводит к усложнению процесса зарядки.

Если телефон начал заряжаться медленнее, но зарядное устройство исправно, попробуйте почистить USB-порт. Для этого вам понадобится зубочистка или какой-то более мягкий тонкий предмет, который удалит грязь. Металлические предметы использовать ни в коем случае не рекомендуется. Можно легко повредить порт и тогда ситуацию исправит только ремонт.

Перегрузка фоновыми программами

Даже если выйти из всех программ, некоторые из них все же будут продолжать работать в фоновом режиме, чтобы поддерживать работу устройства. Из-за этого зарядка может стать медленнее, ведь аккумулятор будет дальше использоваться.

Как это исправить? Нужно вручную закрыть все программы, которые работают в фоновом режиме.

Использование смартфона на зарядке

Если использовать устройство во время его зарядки, оно может заряжаться дольше из-за потребления большего количества энергии.

В таком случае решить проблему очень просто — на время зарядки оставить телефон в покое.

Использование аксессуаров, которые мешают зарядке

На скорость зарядки также может повлиять использование аксессуаров, которые не предназначены для этого устройства. Если "родное" зарядное устройство вышло из строя, нужно убедиться, что вы используете правильный его аналог.

Напомним, найден "идеальный" процент батареи, чтобы ставить мобильный на зарядку.

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