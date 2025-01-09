Телефон повільно заряджається: основні причини та як це виправити

На час зарядки телефона впливає робота фонових програм, а також те, чи користуєтесь ви смартфоном безпосередньо на зарядці.

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Навіть новий телефон іноді може довго заряджатись, що спричиняє певні незручності. Про те, чому смартфон дуже повільно заряджається пише "ТСН".

Є 5 основних причин, чому мобільний телефон тривалий час заряджається:

несправна зарядка;

проблеми з USB-портом;

перенавантаження фоновими програмами;

використання смартфона на зарядці;

використання аксесуарів, які заважають заряджанню.

Несправна зарядка

Кабель і блок живлення — це основні компоненти заряджання. Якщо пошкодиться хоча б один з них, телефон почне заряджатися повільніше, а батарея буде швидше втрачати заряд.

Як цьому запобігти? Не варто постійно скручувати і намотувати зарядний пристрій, тому що він може порватися і процес заряджання уповільниться або й зовсім стане неможливим. Якщо вже так сталося краще не ремонтувати його за допомогою скотчу чи інших підручних засобів. Варто відразу придбати новий зарядний пристрій.

Проблеми з USB-портом

Через USB-порт батарея телефона приймає електроенергію. Тому, якщо він пошкоджується чи забруднюється, це призводить до ускладнення процесу заряджання.

Що робити? Якщо телефон почав заряджатися повільніше, але зарядний пристрій справний, спробуйте почистити USB-порт. Для цього вам знадобиться зубочистка чи якийсь м'якший тонкий предмет, що видалить бруд. Металеві предмети використовувати в жодному разі не рекомендовано. Можна легко пошкодити порт і тоді ситуацію виправить лише ремонт.

Перенавантаження фоновими програмами

Навіть якщо вийти з усіх програм, деякі з них все ж продовжуватимуть працювати у фоновому режимі, щоб підтримувати роботу пристрою. Через це заряджання може стати повільнішим, адже акумулятор буде далі використовуватися.

Як це виправити? Потрібно вручну закрити всі програми, які працюють у фоновому режимі.

Використання смартфона на зарядці

Якщо використовувати пристрій під час його заряджання, він може заряджатися довше через споживання більшої кількості енергії.

В такому разі розв'язати проблему дуже просто — на час заряджання дати телефону спокій.

Використання аксесуарів, які заважають заряджанню

На швидкість заряджання також може вплинути використання аксесуарів, які не призначені для цього пристрою. Якщо "рідний" зарядний пристрій вийшов з ладу, потрібно переконатися, що ви використовуєте правильний її відповідник.

Нагадаємо, знайдено "ідеальний" відсоток батареї, щоб ставити мобільний на зарядку.

Фокус також писав про те, чому закриття додатків на iOS та Android може зашкодити смартфону.