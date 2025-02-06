Выдержат сильный снегопад: созданы солнечные панели для холодных регионов (фото)
Солнечные панели Kyocera могут выдерживать снеговую нагрузку до 7500 Па, а также очищаться дождевой водой и тающим снегом.
Японская компания Kyocera представила новые солнечные панели мощностью 410 Вт, разработанные специально для регионов с сильными снегопадами. Об этом пишет портал pv magazine.
Как отмечает производитель, в последние годы увеличилось количество несчастных случаев с солнечными панелями в заснеженных районах. Основной причиной является накопившийся снег, который создает чрезмерную нагрузку на монтажную раму и саму панель.
"Благодаря нашему новому продукту воздействие накопления снега можно свести к минимуму, а фотоэлектрические системы можно безопасно устанавливать даже в заснеженных районах", — утверждают в Kyocera.
По данным компании, новые солнечные панели имеют двойное стекло, а также оснащены опорными кронштейнами на задней стороне, которые выдерживают вертикальные снегопады высотой до 2,5 метров. Они рассчитаны на снеговую нагрузку до 7500 Па.Важно
В ходе испытаний панели доказали свою безопасность, долговечность, а также устойчивость к грязи по сравнению с обычными панелями. Кроме того, панели имеют ударопрочную структуру, которая защищает их от летящих осколков.
Уникальная структура выемок на алюминиевой раме позволяет смывать пыль с поверхности панели дождевой водой и тающим снегом. Система защиты от загрязнения позволяет избежать снижения выработки электроэнергии, расходы на обслуживание и уменьшить количество поломок.
Напомним, норвежский производитель солнечных панелей Over Easy Solar провел исследование, в ходе которого выявил, что в снежные месяцы вертикальные панели на крыше превосходят по эффективности обычные.
Также сообщалось, что польские ученые разработали покрытие на основе октасферосиликатов, которое может защитить солнечные панели от обледенения зимой.