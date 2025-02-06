Витримають сильний снігопад: створено сонячні панелі для холодних регіонів (фото)

Сонячні панелі Kyocera можуть витримувати снігове навантаження до 7500 Па, а також очищатися дощовою водою і снігом, що тане.

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Японська компанія Kyocera представила нові сонячні панелі потужністю 410 Вт, розроблені спеціально для регіонів із сильними снігопадами. Про це пише портал pv magazine.

Як зазначає виробник, останніми роками збільшилася кількість нещасних випадків із сонячними панелями в засніжених районах. Основною причиною є накопичений сніг, який створює надмірне навантаження на монтажну раму і саму панель.

"Завдяки нашому новому продукту вплив накопичення снігу можна звести до мінімуму, а фотоелектричні системи можна безпечно встановлювати навіть у засніжених районах", — стверджують у Kyocera.

Система кронштейнів сонячної панелі Kyocera Фото: Kyocera

За даними компанії, нові сонячні панелі мають подвійне скло, а також оснащені опорними кронштейнами на задній стороні, які витримують вертикальні снігопади заввишки до 2,5 метрів. Вони розраховані на снігове навантаження до 7500 Па.

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Під час випробувань панелі довели свою безпеку, довговічність, а також стійкість до бруду порівняно зі звичайними панелями. Крім того, панелі мають ударостійку структуру, яка захищає їх від осколків, що летять.

Унікальна структура виїмок на алюмінієвій рамі дає змогу змивати пил із поверхні панелі дощовою водою і снігом, що тане. Система захисту від забруднення дає змогу уникнути зниження вироблення електроенергії, витрати на обслуговування та зменшити кількість поломок.

Система очищення сонячної панелі Kyocera Фото: Kyocera

Нагадаємо, норвезький виробник сонячних панелей Over Easy Solar провів дослідження, під час якого виявив, що в снігові місяці вертикальні панелі на даху перевершують за ефективністю звичайні.

Також повідомлялося, що польські вчені розробили покриття на основі октасферосилікатів, яке може захистити сонячні панелі від обмерзання взимку.