"На основе ИИ": эксперт рассказал о новом комплексе РФ "Слепыш", который ослепляет дроны ВСУ

Российский комплекс способен ослепить украинские дроны на расстоянии около 100 м, заявил эксперт по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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Российские военные вскоре получит новейший комплекс "Слепыш" для обезвреживания украинских беспилотников, которые находятся на расстоянии около 100 м. Комплекс работает с применением технологий искусственного интеллекта. О том, когда в РФ начнут выпускать новые технические средства для сбивания дронов, и что это значит для бойцов Сил обороны, эксперт по радиотехнике и военнослужащий Сергей "Флеш" Бескрестнов написал в Telegram-канале.

Бескрестнов пояснил, что принцип работы новейшей системы — ослепление видеокамеры, установленной на дронах ВСУ. Основные составляющие — это камера, тепловизор и система ИИ. При этом ИИ обучали на 120 млн файлов и, по мнению эксперта, "концепция вполне работающая". Согласно данным "Флеша", комплексы "Слепыш" в РФ начнут выпускать в 2025 году.

В заметке также указано, что новая техника РФ сможет сбивать украинские дроны, которые работают на основе "оптики и машинного зрения" и их было невозможно сбить средствами радиоэлектронной борьбы.

"Наш противник делает ставку на борьбу с дронами методом засветки камеры лазером на дистанции до 100 метров. В основе ИИ, которому скормили датасет 120 миллионов файлов. Концепция вполне рабочая", — написал "Флеш".

Эксперт по радиотехнике прикрепил фотографию к сообщению в Telegram. Вероятно, так могут выглядеть комплексы "Слепыш", которыми ВС РФ смогут ослеплять дроны ВСУ.

Техника РФ — компекс "Слепыш", который ослепляет камеру дрона ВСУ Фото: Сергей Флэш/ Telegram

РосСМИ ТАСС 14 декабря 2024 года писало о системе обезвреживания беспилотников с использованием лазерного излучателя "Слепыш". Председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков заявил, что система сейчас проходит испытания. По его словам, для противодействия дронам будут создавать световой луч диаметром 1 м, который будет ослеплять оператора или систему машинного зрения. Также чиновник заверил, вроде бы мощности излучения хватает, чтобы прожечь бумагу. Безруков добавил, что систему могут применять, например, для защиты во время езды в пикапе.

Отметим, 15 октября Фокус собрал информацию от экспертов о технике ВС РФ для обезвреживания беспилотников ВС РФ. Среди них, например, "штора" — генерирование особых помех, из-за которых операторы FPV-дронов видят только белый шум. Инженер "Неба Победы" объяснил, что такому воздействию можно противодействовать и уже созданы специальные средства: в детали он не углублялся.

Между тем 20 февраля лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" описал еще одно изобретение врага. По его словам, россияне широко применяют автомобили "Нива", в которых срезают кабину и оставляют только ходовую часть. По его словам, вскоре российские военные будут ехать на штурмы на "одной трансмиссии".

Напоминаем, 25 февраля в Минобороны Украины рассказали о новейшем беспилотнике "Ведьмак", который догонит любую скоростную колесную технику ВС РФ.