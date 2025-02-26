"На основі ШІ": експерт розповів про новий комплекс РФ "Слєпиш", який засліплює дрони ЗСУ

Російський комплекс здатен засліпити українські дрони на відстані близько 100 м, заявив експерт з радіотехніки Сергій "Флеш" Бєскрєстнов.

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Російські військові незабаром отримає новітній комплекс "Слєпиш" для знешкодження українських безпілотників, які перебувають на відстані близько 100 м. Комплекс працює із застосуванням технологій штучного інтелекту. Про те, коли в РФ почнуть випускати нові технічні засоби для збиття дронів, і що це означає для бійців Сил оборони, експерт з радіотехніки та військовослужбовець Сергій "Флеш" Бескрестнов написав у Telegram-каналі.

Бескрестнов пояснив, що принцип роботи новітньої системи — засліплення відеокамери, встановленої на дронах ЗСУ. Основні складові — це камера, тепловізор та система ШІ. При цьому ШІ навчали на 120 млн файлів і, на думку експерта, "концепція цілком робота". Згідно з даними "Флеша", комплекси "Слєпиш" у РФ почнуть випускати у 2025 році.

У дописі також вказано, що нова техніка РФ зможе збивати українські дрони, які працюють на основі "оптики та машинного зору" і їх було не можливо збити засобами радіоелектронної боротьби.

"Наш противник робить ставку на боротьбу із дронами методом засвічування камери лазером на дистанції до 100 метрів. В основі ШІ, якому згодували датасет 120 мільйонів файлів. Концепція цілком робоча", — написав "Флеш".

Експерт з радіотехніки прикріпив світлину до допису в Telegram. Ймовірно, так можуть виглядати комплекси "Слєпиш", якими ЗС РФ зможуть засліплювати дрони ЗСУ.

Техніка РФ - компекс "Слєпиш", який засліплює камеру дрона ЗСУ Фото: Сергій Флеш/ Telegram

РосЗМІ ТАСС 14 грудня 2024 року писало про систему знешкодження безпілотників з використанням лазерного випромінювача "Слєпиш". Голова правління Центру безпілотних систем і технологій Андрій Безруков заявив, що система наразі проходить випробування. З його слів, для протидії дронам створюватимуть світловий промінь діаметром 1 м, який засліплюватиме оператора чи систему машинного зору. Також посадовець запевнив, начебто потужності випромінювання вистачає, щоб пропалити папір. Безруков додав, що систему можуть застосовувати, наприклад, для захисту під час їзди в пікапі.

Зазначимо, 15 жовтня Фокус зібрав інформацію від експертів про техніку ЗС РФ для знешкодження безпілотників ЗС РФ. Серед них, наприклад, "штора" — генерування особливих перешкод, через які оператори FPV-дронів бачать лише білий шум. Інженер "Неба Перемоги" пояснив, що такому впливу можна протидіями і вже створені спеціальні засоби: в деталі він не заглиблювався.

Тим часом 20 лютого лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" описав ще один винахід ворога. З його слів, росіяни широко застосовують автомобілі "Нива", в яких зрізають кабіну і лишають лише ходову частину. З його слів, незабаром російські військові їхатимуть на штурми на "одній трансмісії".

Нагадуємо, 25 лютого в Міноборони України розповіли про новітній безпілотник "Відьмак", який наздожене будь-яку швидкісну колісну техніку ЗС РФ.