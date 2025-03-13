Энергия из России больше не нужна: найдены источники с потенциалом в 500 000 мегаватт

Ожидается, что передовые источники энергии будут бесперебойно питать военные объекты во время сбоев в энергосети.

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Американская компания Baker Hughes была выбрана Военно-воздушными силами США и Главным управлением по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (CDAO) для изучения потенциала геотермальной энергии для обеспечения электроэнергией военных баз США по всему миру. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Геотермальная энергия не производит парниковых газов и считается одной из альтернатив ископаемому топливу, в частности нефти и газу. Этот вид энергии особенно привлекателен для военных целей на случай перебоев в электроснабжении.

Согласно подсчетам Геологической службы США, на западе США есть геотермальные источники с потенциалом примерно в 500 000 мегаватт. Взирая на это, Baker Hughes рассмотрит возможность разработки геотермальных источников промышленного масштаба, способных обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на военные объекты США.

"Геотермальная энергия может обеспечить надежную и безопасную базовую мощность", — отметил вице-президент по геотермальной энергии в Baker Hughes Аджит Менон.

Ранее, в 2024 году, американская компания Sage Geosystems также объявила о заключении контракта с ВВС США на пилотные испытания своей инновационной геотермальной энергетической системы Geopressured Geothermal Systems в штате Техас. Этот проект может открыть путь к более широкому использованию на военных объектах и ​​в других местах.

Директор Управления по обеспечению энергетики ВВС Кирк Филлипс заявил, что главная цель инициативы – повысить эксплуатационную устойчивость, особенно в случае сбоя электросети. Он подчеркнул, что ВВС США намерены нарастить использование геотермальной энергии, так как она является безопасной, надежной и устойчивой.

"Если бы у нас были ресурсы, мы бы установили геотермальные электростанции на каждом объекте ВВС", — сказал Кирк Филлипс.

Напомним, ранее геологическая служба США опубликовала карту, на которой показаны места в стране, где могут быть значительные запасы водорода.