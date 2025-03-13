Енергія з Росії більше не потрібна: знайдено джерела з потенціалом у 500 000 мегават

Очікується, що передові джерела енергії безперебійно живитимуть військові об'єкти під час збоїв в енергомережі.

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Американська компанія Baker Hughes була обрана Військово-повітряними силами США і Головним управлінням з цифрових технологій і штучного інтелекту (CDAO) для вивчення потенціалу геотермальної енергії для забезпечення електроенергією військових баз США по всьому світу. Про це пише портал Interesting Engineering.

Геотермальна енергія не виробляє парникових газів і вважається однією з альтернатив викопному паливу, зокрема нафті та газу. Цей вид енергії особливо привабливий для військових цілей на випадок перебоїв в електропостачанні.

Згідно з підрахунками Геологічної служби США, на заході США є геотермальні джерела з потенціалом приблизно в 500 000 мегават. Зважаючи на це, Baker Hughes розгляне можливість розроблення геотермальних джерел промислового масштабу, здатних забезпечити безперебійну подачу електроенергії на військові об'єкти США.

"Геотермальна енергія може забезпечити надійну і безпечну базову потужність", — зазначив віцепрезидент з геотермальної енергії в Baker Hughes Аджіт Менон.

Раніше, у 2024 році, американська компанія Sage Geosystems також оголосила про укладення контракту з ВПС США на пілотні випробування своєї інноваційної геотермальної енергетичної системи Geopressured Geothermal Systems у штаті Техас. Цей проєкт може відкрити шлях до ширшого використання на військових об'єктах і в інших місцях.

Директор Управління із забезпечення енергетики ВПС Кірк Філліпс заявив, що головна мета ініціативи — підвищити експлуатаційну стійкість, особливо в разі збою електромережі. Він наголосив, що ВПС США мають намір наростити використання геотермальної енергії, оскільки вона є безпечною, надійною і стійкою.

"Якби у нас були ресурси, ми б встановили геотермальні електростанції на кожному об'єкті ВПС", — сказав Кірк Філліпс.

Нагадаємо, раніше геологічна служба США опублікувала карту, на якій показано місця в країні, де можуть бути значні запаси водню.