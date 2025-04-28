В сети распространилась информация о хакерской атаке на "Эпицентр": что известно (скриншоты)

28 апреля в анонимных Telegram-каналах начала распространяться информация о возможности сбоя в работе сервисов компании "Эпицентр". Указывалось, якобы произошла хакерская атака и есть проблемы в магазинах Киева. Паблики других городов опровергали проблемы или подтверждали их. Компания пока не комментировала ситуацию.

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Фокус собрал информацию о возможной хакерской атаке на "Эпицентр".

Одно из первых сообщений о проблемах в магазине стройматериалов появилась около 8:20 в анонимном канале "Times of Ukraine". В заметке говорилось о якобы "хакерской атаке", которая произошла в ночь на 28 апреля. В результате этой атаки якобы невозможно купить товар в магазинах города Киева.

Сбой в "Эпицентре" — сообщение о неполадках 28 апреля Фото: Скриншот

Другие детали или каких-то подтверждений не приводилось. Впрочем, в комментариях к сообщению написали, что как будто перестало работать приложение. Фокус проверил работу приложения и выяснилось, что оно действительно не работает (по состоянию на 9 часов).

Сбой в "Эпицентре" — скриншот приложения Фото: Скриншот

Сбой в "Эпицентре" — детали

Между тем в сети отыскалась информация о работе магазинов "Эпицентр" в Кривом Роге. В информационном Telegram-канале "Свои Кривой Рог" написали, что в этом городе проблем нет.

Сбой в "Эпицентре" — скриншот о работе магазина в Кривом Роге Фото: скриншот

В то же время в Facebook-группах появились сообщения о проблемах в Чернигове, а также подтверждение, что действительно не работают магазины в Киеве.

Сбой в "Эпицентре" — сообщение о ситуации в Чернигове Фото: Скриншот Сбой в "Эпицентре" — сообщение о ситуации в Киеве Фото: Скриншот

На официальной странице Facebook сети магазинов "Эпицентр" нет комментариев по ситуации. Портал гипермаркета работает: как минимум, до момента оплаты проблем не оказалось.

Сбой в "Эпицентре" — скриншот работы портала Фото: Скриншот

Отметим, 26 апреля произошел масштабный сбой в работе ряда электронных сервисов в Украине. В частности, не работали сервисы "Дія", "Новая почта", терминалы некоторых банков. Например, были проблемы у "Райфайзенбанка", но "Монобанк" работал. Нардеп Александр Федиенко сообщил, что причина проблем — в отключении инфраструктурного объекта, связанного с серверами ряда электронных сервисов. Позже выяснилось, что сбой произошел из-за проблем в облачном дата-сервисе De Novo. СЕО De Novo Дмитрий Бахмацкий заявил, что не было никакой хакерской атаки. Генеральный директор Максим Агеев объяснил, что сотрудники компании меняли блоки бесперебойного питания, когда вдруг сработала автоматика, которая обесточила помещение и заблокировала доступ к батареям и генераторам.

Напоминаем, 27 апреля издание Bloomberg рассказало о росте вязкости Украины перед хакерскими атаками.