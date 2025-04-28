У мережі поширилась інформація про хакерську атаку на "Епіцентр": що відомо (скриншоти)

28 квітня в анонімних Telegram-каналах почала поширюватись інформація про можливість збою у роботі сервісів компанії "Епіцентр". Вказувалось, начебто сталась хакерська атака і є проблеми у магазинах Києва. Пабліки інших міст спростовували негаразди або підтверджували їх. Компанія поки не коментувала ситуацію.

Related video

Фокус зібрав інформацію про можливу хакерську атаку на "Епіцентр".

Одне з перших повідомлень про негаразди у магазині будматеріалів з'явилась близько 8:20 в анонімному каналі "Times of Ukraine". У дописі ішлося про начебто "хакерську атаку", яка сталась в ніч на 28 квітня. Внаслідок цієї атаки нібито неможливо купити товар у магазинах міста Києва.

Збій в "Епіцентрі" - повідомлення про негаразди 28 квітня Фото: Скриншот

Інші деталі чи якихось підтверджень не наводилось. Втім, у коментарях до допису написали, що наче перестав працювати додаток. Фокус перевірив роботу додатка і з'ясувалось, що він дійсно не працює (станом на 9 год).

Збій в "Епіцентрі" - скриншот застосунку Фото: Скриншот

Збій в "Епіцентрі" — деталі

Тим часом у мережі відшукалась інформація про роботу магазинів "Епіцентр" у Кривому Розі. У інформаційному Telegram-каналі "Свої Кривий Ріг" написали, що у цьому місті проблем немає.

Збій в "Епіцентрі" - скриншот про роботу магазину в Кривому Розі Фото: скриншот

Водночас у Facebook-групах з'явились дописи про проблеми у Чернігові, а також підтвердження, що дійсно не працюють магазини у Києві.

Збій в "Епіцентрі" - допис про ситуацію в Чернігові Фото: Скриншот Збій в "Епіцентрі" - допис про ситуацію в Києві Фото: Скриншот

На офіційній сторінці Facebook мережі магазинів "Епіцентр" немає коментарів щодо ситуації. Портал гіпермаркету працює: як мінімум, до моменту оплати проблем не виявилось.

Збій в "Епіцентрі" - скриншот роботи порталу Фото: Скриншот

Зазначимо, 26 квітня стався масштабний збій у роботі низки електронних сервісів в Україні. Зокрема, не працювали сервіси "Дія", "Нова пошта", термінали деяких банків. Наприклад, були негаразди у "Райфайзенбанку", але "Монобанк" працював. Нардеп Олександр Федієнко повідомив, що причина проблем — у відключенні інфраструктурного об'єкта, пов'язаного з серверами низки електронних сервісів. Згодом з'ясувалось, що збій стався через проблеми у хмарному дата-сервісі De Novo. СЕО De Novo Дмитро Бахмацький заявив, що не було ніякої хакерської атаки. Генеральний директор Максим Агєєв пояснив, що працівники компанії міняли блоки безперебійного живлення, коли раптом спрацювала автоматика, яка знеструмила приміщення і заблокувала доступ до батарей та генераторів.

Нагадуємо, 27 квітня видання Bloomberg розповіло про зростання влазливості України перед хакерськими атаками.