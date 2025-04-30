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Диджитал Российско-украинская война

Потери на $6 млн: боевая группа Samurai сбила "юбилейный" БПЛА-разведчик РФ (видео)

Разведывательный дрон РФ Zala
Фото: Скриншот | Украинские военные сбили БПЛА-резведчик РФ

Украинские военнослужащие из подразделения Samurai поразили зенитным дроном 100-й разведывательный беспилотник с неподвижным крылом Вооруженных сил Российской Федерации.

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Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале WU Samurai. Судя по видео, речь идет о российском беспилотнике Zala.

"Силами боевой группы Samurai сбито юбилейное 100-е крыло", — гласит подпись к видео.

В подразделении оценивают потери ВС РФ примерно в 6 миллионов долларов. Среди уничтоженных БПЛА:

  • "Орлан" — 11;
  • Supercam – 52;
  • Zala – 25;
  • "Молния" — 5;
  • "Ланцет" — 3;
  • "КУБ2" — 1;
  • "Сарыч2" — 1;
  • Zala Z20 – 2.

"Но главное достижение — спасенные жизни нашей пехоты", — говорится в публикации.

Чем опасны БПЛА-разведчики РФ

Российские разведывательные дроныкраины, выявляют местонахождение военных объектов и наводят баллистические ракеты. Особенно опасны они для прифронтовых городов — Одессы, Харькова, Запорожья, Чернигова, Днепра и других.

Напомним, ранее пилот Сухопутных войск ВСУ поразил дорогостоящий российский беспилотник "Мерлин" с помощью зенитного дрона.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины атаковали ударно-разведывательный БПЛА "Форпост" РФ с помощью дрона на высоте 4 км.