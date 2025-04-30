Потери на $6 млн: боевая группа Samurai сбила "юбилейный" БПЛА-разведчик РФ (видео)
Украинские военнослужащие из подразделения Samurai поразили зенитным дроном 100-й разведывательный беспилотник с неподвижным крылом Вооруженных сил Российской Федерации.
Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале WU Samurai. Судя по видео, речь идет о российском беспилотнике Zala.
"Силами боевой группы Samurai сбито юбилейное 100-е крыло", — гласит подпись к видео.
В подразделении оценивают потери ВС РФ примерно в 6 миллионов долларов. Среди уничтоженных БПЛА:
- "Орлан" — 11;
- Supercam – 52;
- Zala – 25;
- "Молния" — 5;
- "Ланцет" — 3;
- "КУБ2" — 1;
- "Сарыч2" — 1;
- Zala Z20 – 2.
"Но главное достижение — спасенные жизни нашей пехоты", — говорится в публикации.
Чем опасны БПЛА-разведчики РФ
Российские разведывательные дроныкраины, выявляют местонахождение военных объектов и наводят баллистические ракеты. Особенно опасны они для прифронтовых городов — Одессы, Харькова, Запорожья, Чернигова, Днепра и других.
Напомним, ранее пилот Сухопутных войск ВСУ поразил дорогостоящий российский беспилотник "Мерлин" с помощью зенитного дрона.
Также сообщалось, что Силы обороны Украины атаковали ударно-разведывательный БПЛА "Форпост" РФ с помощью дрона на высоте 4 км.