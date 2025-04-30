Втрати на $6 млн: бойова група Samurai збила "ювілейний" БПЛА-розвідник РФ (відео)

Українські військовослужбовці з підрозділу Samurai вразили зенітним дроном 100-й розвідувальний безпілотник із нерухомим крилом Збройних сил Російської Федерації.

Related video

Відповідні кадри було опубліковано в Telegram-каналі WU Samurai. Судячи з відео, йдеться про російський безпілотник Zala.

"Силами бойової групи Samurai збито ювілейне 100-те крило", — свідчить підпис до відео.

У підрозділі оцінюють втрати ЗС РФ приблизно в 6 мільйонів доларів. Серед знищених БПЛА:

"Орлан" — 11;

Supercam — 52;

Zala — 25;

"Блискавка" — 5;

"Ланцет" — 3;

"КУБ2" — 1;

"Сарич2" — 1;

Zala Z20 — 2.

"Але головне досягнення — врятовані життя нашої піхоти", — йдеться в публікації.

Чим небезпечні БПЛА-розвідники РФ

Російські розвідувальні дрони України, виявляють місцезнаходження військових об'єктів і наводять балістичні ракети. Особливо небезпечні вони для прифронтових міст — Одеси, Харкова, Запоріжжя, Чернігова, Дніпра та інших.

Нагадаємо, раніше пілот Сухопутних військ ЗСУ вразив дорогий російський безпілотник "Мерлін" за допомогою зенітного дрона.

Також повідомлялося, що Сили оборони України атакували ударно-розвідувальний БПЛА "Форпост" РФ за допомогою дрона на висоті 4 км.