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Діджитал Російсько-українська війна

Втрати на $6 млн: бойова група Samurai збила "ювілейний" БПЛА-розвідник РФ (відео)

Розвідувальний дрон РФ Zala
Фото: Скриншот | Українські військові збили БПЛА-розвідник РФ

Українські військовослужбовці з підрозділу Samurai вразили зенітним дроном 100-й розвідувальний безпілотник із нерухомим крилом Збройних сил Російської Федерації.

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Відповідні кадри було опубліковано в Telegram-каналі WU Samurai. Судячи з відео, йдеться про російський безпілотник Zala.

"Силами бойової групи Samurai збито ювілейне 100-те крило", — свідчить підпис до відео.

У підрозділі оцінюють втрати ЗС РФ приблизно в 6 мільйонів доларів. Серед знищених БПЛА:

  • "Орлан" — 11;
  • Supercam — 52;
  • Zala — 25;
  • "Блискавка" — 5;
  • "Ланцет" — 3;
  • "КУБ2" — 1;
  • "Сарич2" — 1;
  • Zala Z20 — 2.

"Але головне досягнення — врятовані життя нашої піхоти", — йдеться в публікації.

Чим небезпечні БПЛА-розвідники РФ

Російські розвідувальні дрони України, виявляють місцезнаходження військових об'єктів і наводять балістичні ракети. Особливо небезпечні вони для прифронтових міст — Одеси, Харкова, Запоріжжя, Чернігова, Дніпра та інших.

Нагадаємо, раніше пілот Сухопутних військ ЗСУ вразив дорогий російський безпілотник "Мерлін" за допомогою зенітного дрона.

Також повідомлялося, що Сили оборони України атакували ударно-розвідувальний БПЛА "Форпост" РФ за допомогою дрона на висоті 4 км.