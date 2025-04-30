Втрати на $6 млн: бойова група Samurai збила "ювілейний" БПЛА-розвідник РФ (відео)
Українські військовослужбовці з підрозділу Samurai вразили зенітним дроном 100-й розвідувальний безпілотник із нерухомим крилом Збройних сил Російської Федерації.
Відповідні кадри було опубліковано в Telegram-каналі WU Samurai. Судячи з відео, йдеться про російський безпілотник Zala.
"Силами бойової групи Samurai збито ювілейне 100-те крило", — свідчить підпис до відео.
У підрозділі оцінюють втрати ЗС РФ приблизно в 6 мільйонів доларів. Серед знищених БПЛА:
- "Орлан" — 11;
- Supercam — 52;
- Zala — 25;
- "Блискавка" — 5;
- "Ланцет" — 3;
- "КУБ2" — 1;
- "Сарич2" — 1;
- Zala Z20 — 2.
"Але головне досягнення — врятовані життя нашої піхоти", — йдеться в публікації.
Чим небезпечні БПЛА-розвідники РФ
Російські розвідувальні дрони України, виявляють місцезнаходження військових об'єктів і наводять балістичні ракети. Особливо небезпечні вони для прифронтових міст — Одеси, Харкова, Запоріжжя, Чернігова, Дніпра та інших.
Нагадаємо, раніше пілот Сухопутних військ ЗСУ вразив дорогий російський безпілотник "Мерлін" за допомогою зенітного дрона.
Також повідомлялося, що Сили оборони України атакували ударно-розвідувальний БПЛА "Форпост" РФ за допомогою дрона на висоті 4 км.