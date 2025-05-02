Как 100 ветряных турбин: ветрогенератор-стена "уничтожит" солнечные панели

Исследователи разработали инновационную стеновую систему ветряных турбин, которая превосходит 100 стандартных ветряных турбин по выработке электроэнергии.

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Об этом пишет ECOticias. В основе новой конструкции лежит метод, ориентированный на тягу. Для генерации энергии система активирует механику сопротивления, а не подъемную механику, что делает ее эффективнее стандартных ветряных турбин.

Сообщается, что мощность "стены" из ветряных турбин может сравниться со 100 обычными ветрогенераторами. Такие системы могут генерировать электроэнергию при минимальных скоростях ветра.

Альтернатива солнечным панелям

Как отмечают в издании, за счет революционного дизайна "стена" из турбин может составить значительную конкуренцию солнечным панелям. Ветрогенераторы менее зависят от погоды и могут вырабатывать энергию в таких условиях как дождь или облачность.

Важно

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Кроме того, стеновая ветряная конструкция занимает меньше места, поэтому может вырабатывать больше электроэнергии, чем солнечные панели на эквивалентной площади. Это делает ее подходящей для городских условий.

Технология также может быть полезна в удаленных местах, сельских общинах и при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, компания Hydrogen Future Industries разработала ветряную турбину с круглым обрамлением.

В свою очередь компания Missouri General разработала ветряную турбину Freedom II, которая включает 11 лопастей Raptor.