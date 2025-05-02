Як 100 вітряних турбін: вітрогенератор-стіна "знищить" сонячні панелі

Дослідники розробили інноваційну стінну систему вітряних турбін, яка перевершує 100 стандартних вітряних турбін за виробленням електроенергії.

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Про це пише ECOticias. В основі нової конструкції лежить метод, орієнтований на тягу. Для генерації енергії система активує механіку опору, а не підйомну механіку, що робить її ефективнішою за стандартні вітряні турбіни.

Повідомляється, що потужність "стіни" з вітряних турбін може зрівнятися зі 100 звичайними вітрогенераторами. Такі системи можуть генерувати електроенергію за мінімальних швидкостей вітру.

Альтернатива сонячним панелям

Як зазначають у виданні, за рахунок революційного дизайну "стіна" з турбін може скласти значну конкуренцію сонячним панелям. Вітрогенератори менш залежать від погоди і можуть виробляти енергію за таких умов, як дощ або хмарність.

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Крім того, стінова вітряна конструкція займає менше місця, тому може виробляти більше електроенергії, ніж сонячні панелі на еквівалентній площі. Це робить її придатною для міських умов.

Технологія також може бути корисною у віддалених місцях, сільських громадах і під час ліквідації наслідків стихійних лих.

Нагадаємо, компанія Hydrogen Future Industries розробила вітряну турбіну з круглим обрамленням.

Зі свого боку компанія Missouri General розробила вітряну турбіну Freedom II, яка містить 11 лопатей Raptor.