"Компактный флагман": китайская Meizu заинтриговала анонсом своего нового смартфона

Китайская компания Meizu планирует вывести на рынок новый смартфон Meizu 22. Там утверждают, что это будет их «самый удобный телефон на сегодняшний день».

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Об этом сообщает gizmochina.com.

Тизер нового смартфона уже показали на одном из мероприятий компании в Китае. Полный дизайн, конечно, держится в секрете, но известно, что телефон появится уже этим летом (точная дата, правда, пока тоже не называется).

Meizu называет свой будущий гаджет «компактным флагманом эры искусственного интеллекта». Компактность будет одной из главных характеристик смартфона – а также его своеобразной «философией». Телефон хотят сделать удобным для использования одной рукой. У него будет дисплей шириной 71 мм.

Еще одной важным акцентом является обработка изображений. Начиная с серии Meizu 22, компания обещает значительные инвестиции в аппаратное и программное обеспечение камеры. Предполагают, что устройство будет оснащено усовершенствованной настройкой сенсора и конвейером обработки изображений с улучшенным ИИ.

Компания также намекнула на создание более широкой «вселенной Meizu 22», которая может включать в себя другие модели или аксессуары.

Ранее в этом месяце в сети появилось предполагаемое изображение нового смартфона Meizu. Исходя из этих данных, инсайдеры считают, что у телефона могут быть измененный дизайн модуля камеры и премиальная сборка. Та же инсайдерская «утечка» намекала на чипсет Snapdragon – вероятно, это будет Snapdragon 8 Elite.

В качестве операционной системы на смартфоне Meizu будет использоваться 22 Flyme AIOS 2.

Напомним, ранее был назван самый мощный смартфон апреля 2025 года . Им стал китайский Vivo, но в топ-10 попали также OnePlus 13T (седьмая позиция) и OnePlus 13 (на десятом месте).

Кроме того, стало известно, что в мае этого года китайская компания OnePlus выпускает недорогой смартфон Nord CE 5 . В частности, этот гаджет получил большую двухэлементную батарею емкостью 7100 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.