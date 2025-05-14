"Компактний флагман": китайська Meizu заінтригувала анонсом свого нового смартфона

Китайська компанія Meizu планує вивести на ринок новий смартфон Meizu 22. Там стверджують, що це буде їхній "найзручніший телефон на сьогодні".

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Про це повідомляє gizmochina.com.

Тизер нового смартфона вже показали на одному із заходів компанії в Китаї. Повний дизайн, звісно, тримається в таємниці, але відомо, що телефон з'явиться вже цього літа (точна дата, щоправда, поки теж не називається).

Meizu називає свій майбутній гаджет "компактним флагманом ери штучного інтелекту". Компактність буде однією з головних характеристик смартфона — а також його своєрідною "філософією". Телефон хочуть зробити зручним для використання однією рукою. У нього буде дисплей шириною 71 мм.

Ще одним важливим акцентом є обробка зображень. Починаючи з серії Meizu 22, компанія обіцяє значні інвестиції в апаратне та програмне забезпечення камери. Припускають, що пристрій буде оснащено вдосконаленим налаштуванням сенсора і конвеєром обробки зображень з поліпшеним ШІ.

Компанія також натякнула на створення ширшого "всесвіту Meizu 22", до якого можуть увійти й інші моделі або аксесуари.

Раніше цього місяця в мережі з'явилося ймовірне зображення нового смартфона Meizu. Виходячи з цих даних, інсайдери вважають, що телефон може мати змінений дизайн модуля камери і преміальну збірку. Той самий інсайдерський "витік" натякав на чипсет Snapdragon — імовірно, це буде Snapdragon 8 Elite.

В якості операційної системи на смартфоні Meizu буде використовуватися 22 Flyme AIOS 2.

Нагадаємо, раніше було названо найпотужніший смартфон квітня 2025 року . Ним став китайський Vivo, але в топ-10 потрапили також OnePlus 13T (сьома позиція) і OnePlus 13 (на десятому місці).

Крім того, стало відомо, що в травні цього року китайська компанія OnePlus випускає недорогий смартфон Nord CE 5 . Зокрема, цей гаджет отримав велику двоелементну батарею ємністю 7100 мАг зі швидкою зарядкою 80 Вт.