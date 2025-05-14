Оставил позади iPhone и Samsung: какой новый смартфон впечатлил экспертов больше всего

Представленный накануне смартфон Sony Xperia 1 IV стал одним из лучших камерофонов на рынке. Особого внимания заслуживает его сверхширокоугольный сенсор.

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Об этом пишет издание whathifi.com, протестировавшее новый гаджет.

В частности, у смартфона Sony Xperia 1 IV есть телеобъектив на 12 Мп с непрерывным оптическим зумом и экстремальным приближением. Сверхширокоугольный сенсор размером 1/1,56 дюйма, эксперты назвали вообще лучшим из тех, что предлагаются современными мобильными устройствами. Разрешение модуля – 48 Мп, как и у основной камеры.

Sony Xperia 1 IV Фото: Sony

Отмечают и 3,5-мм аудиоразъем с использованием золота в покрытии. Его задействовали специально для того, чтобы минимизировать потери звука при проводной передаче. Для того, чтобы звук шел прямо на пользователя, стереодинамики расположили на лицевой панели смартфона.

Для тех, кто предпочитает слушать музыку через беспроводные наушники, предусмотрена поддержка кодеков LDAC и aptX Adaptive Bluetooth для высококачественного беспроводного звука. Dolby Atmos поддерживается и через динамики, и через наушники.

Смартфон работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite, располагает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 6,5-дюймовым OLED-дисплеем Bravia 120 Гц с разрешением 2340 х 1080 пикселей и батареей 5000 мАч с зарядкой 30 Вт (при активном использовании заряда хватает почти на 15 часов).

Между прочим, дисплей получил 20-процентное повышение яркости, и в Sony утверждают, что это самый яркий экран среди устройств Xperia на сегодняшний день. Дисплей работает в паре с новым задним датчиком освещенности, который должен адаптировать настройки дисплея к различным условиям освещения.

Напомним, японская компания Sony эффектно вернулась на рынок смартфонов и представила новый телефон Xperia 1 VII. Кроме того, ранее модель Sony Xperia 1 называлась среди топ-7 знаковых Android-смартфонов, которые заставляют пользователей отказываться от iPhone.

Также Фокус писал, что эксперты сравнили фотографии, сделанные смартфонами за 1300 и за 300 долларов. В частности, тестировали флагманский Samsung Galaxy S25 Ultra и бюджетный CMF Phone 2 Pro. Как оказалось, можно не переплачивать – по некоторым параметрам топовый смартфон даже уступил демократичному «собрату».