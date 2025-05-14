Лишив позаду iPhone і Samsung: який новий смартфон вразив експертів найбільше

Представлений напередодні смартфон Sony Xperia 1 IV став одним із найкращих камерофонів на ринку. На особливу увагу заслуговує його надширококутний сенсор.

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Про це пише видання whathifi.com, яке протестувало новий гаджет.

Зокрема, у смартфона Sony Xperia 1 IV є телеоб'єктив на 12 Мп з безперервним оптичним зумом та екстремальним наближенням. Надширококутний сенсор розміром 1/1,56 дюйма, експерти назвали взагалі найкращим із тих, що пропонуються сучасними мобільними пристроями. Роздільна здатність модуля — 48 Мп, така само — і у основної камери.

Sony Xperia 1 IV Фото: Sony

Відзначають і 3,5-мм аудіороз'єм з використанням золота в покритті. Його задіяли спеціально для того, щоб мінімізувати втрати звуку під час дротової передачі. Для того, щоб звук йшов прямо на користувача, стереодинаміки розташували на лицьовій панелі смартфона.

Для тих, хто вважає за краще слухати музику через бездротові навушники, передбачена підтримка кодеків LDAC і aptX Adaptive Bluetooth для високоякісного бездротового звуку. Dolby Atmos підтримується і через динаміки, і через навушники.

Смартфон працює на новітньому процесорі Snapdragon 8 Elite, має в своєму розпорядженні до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, 6,5-дюймовий OLED-дисплей Bravia 120 Гц з роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів і батарею 5000 мАг із зарядкою 30 Вт (при активному використанні заряду вистачає майже на 15 годин).

Між іншим, дисплей отримав 20-відсоткове підвищення яскравості, і в Sony стверджують, що це найяскравіший екран серед пристроїв Xperia на сьогоднішній день. Дисплей працює в парі з новим заднім датчиком освітленості, який має адаптувати налаштування дисплея до різних умов освітлення.

Нагадаємо, японська компанія Sony ефектно повернулася на ринок смартфонів і представила новий телефон Xperia 1 VII. Крім того, раніше модель Sony Xperia 1 називалася серед т оп-7 знакових Android-смартфонів , які змушують користувачів відмовлятися від iPhone.

Також Фокус писав, що експерти порівняли фотографії, зроблені смартфонами за 1300 і за 300 доларів. Зокрема, тестували флагманський Samsung Galaxy S25 Ultra і бюджетний CMF Phone 2 Pro. Як виявилося, можна не переплачувати — за деякими параметрами топовий смартфон навіть поступився демократичному "побратиму".