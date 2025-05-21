Дрон Франкенштейна: ВСУ сбили необычный БПЛА-разведчик россиян (видео)

Украинские военнослужащие из подразделения Samurai поразили вражеский разведывательный беспилотник, вероятно, собранный с двух разных дронов.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале WU Samurai. Авторы обратили внимание на необычный внешний вид дрона.

Поражение российского БПЛА

"Походу склепали из двух один — и тот на свалку", — говорится в подписи к видео.

Судя по видео, российский БПЛА-разведчик был уничтожен с помощью зенитного дрона от украинской компании "Дикие Шершни".

"Сбили разведФранкенштейна. Воины WU Samurai набили руку на Zala, Ланцетах и сбивают теперь новые "творения" россиян", — отметили разработчики в своем Telegram-канале.

Напомним, Силы обороны Украины начали применять на фронте беспилотные летательные аппараты "Королева Шершней" от компании "Дикие Шершни", оснащенные гранатометами.

Также сообщалось, что украинская компания Aerobavovna разработала новую модель аэростатов для размещения систем РЭБ и РЭР, а также оборудования для ретрансляции сигналов БПЛА.