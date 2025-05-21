Дрон Франкенштейна: ЗСУ збили незвичайний БПЛА-розвідник росіян (відео)

Українські військовослужбовці з підрозділу Samurai вразили ворожий розвідувальний безпілотник, ймовірно, зібраний із двох різних дронів.

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Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі WU Samurai. Автори звернули увагу на незвичайний зовнішній вигляд дрона.

Поразка російського БПЛА

"Походу склепали з двох один — і той на звалище", — йдеться у підписі до відео.

Судячи з відео, російський БПЛА-розвідник був знищений за допомогою зенітного дрона від української компанії "Дикі Шершні".

"Збили розвідФранкенштейна. Воїни WU Samurai набили руку на Zala, Ланцетах і збивають тепер нові "творіння" росіян", — зазначили розробники у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Сили оборони України почали застосовувати на фронті безпілотні літальні апарати "Королева Шершнів" від компанії "Дикі Шершні", оснащені гранатометами.

Також повідомлялося, що українська компанія Aerobavovna розробила нову модель аеростатів для розміщення систем РЕБ і РЕР, а також обладнання для ретрансляції сигналів БПЛА.