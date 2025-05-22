Трудности перевода: в Google Meet появилась новая опция, которая поможет понять друг друга (видео)

Компания Google представила новую функцию для своего сервиса Meet. Теперь собеседники смогут переводить речь друг друга в режиме реального времени.

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Об этом сообщает TechCrunch.

О новинке рассказали на ежегодной конференции Google I/O, которая прошла 20 мая. Для перевода сервис Google Meet будет использовать платформу Gemini, а сам перевод будет выполняться на тот язык, который установлен у пользователя по умолчанию.

При этом сохранятся звук голоса, интонация и даже эмоции каждого из собеседников, чтобы общение было «более естественным».

Правда, языковый спектр пока ограничен – на данном этапе доступны только английский и испанский языки (их и используют собеседники в представленном выше демонстрационном ролике).

Но Google обещает в ближайшем будущем улучшить ситуацию и добавить возможность перевода речи на итальянский, португальский и немецкий языки.

Новинка сначала станет доступной для подписчиков Google AI Pro и нового тарифа AI Ultra, а затем – и для корпоративных клиентов.

Новая функция в первую очередь упростит общение в международных компаниях, где работают люди из разных стран мира. Однако в Google подчеркивают, что она пригодится не только в бизнес-сфере, но и в бытовом общении. Например, даже те два языка, которые уже доступны, могут помочь внукам, говорящим лишь на английском, понимать своих испаноговорящих бабушек и дедушек.

Напомним, что ранее в этом месяце компания Google поменяла свой логотип – впервые за почти десять лет. Теперь на смену четкому дизайну заглавной буквы G пришел более мягкий вариант – цветовой градиент.

Также стало известно, что в Google Messages наконец-то появилась опция удаления нежелательных сообщений . Такая функция была уже и в WhatsApp, и в Telegram, и в iMessage, а сервис Google был исключением.

Среди нововведений Google – и функция, которая ограничивает права пользователей Chrome. В частности, Google Chrome нельзя будет запускать от имени администратора. Пользователей, которые будет пытаться обойти этот запрет, будут «понижать в правах».