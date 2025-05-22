Труднощі перекладу: у Google Meet з'явилася нова опція, яка допоможе порозумітися (відео)

Компанія Google представила нову функцію для свого сервісу Meet. Тепер співрозмовники зможуть перекладати мову один одного в режимі реального часу.

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Про це повідомляє TechCrunch.

Про новинку розповіли на щорічній конференції Google I/O, яка відбулася 20 травня. Для перекладу сервіс Google Meet використовуватиме платформу Gemini, а сам переклад виконуватиметься тією мовою, яка встановлена у користувача за замовчуванням.

При цьому збережуться звук голосу, інтонація і навіть емоції кожного зі співрозмовників, щоб спілкування було "більш природним".

Щоправда, мовний спектр поки що обмежений — на цьому етапі доступні тільки англійська та іспанська мови (їх і використовують співрозмовники в представленому вище демонстраційному ролику).

Але Google обіцяє в найближчому майбутньому поліпшити ситуацію і додати можливість перекладу італійською, португальською та німецькою мовами.

Новинка спочатку стане доступною для передплатників Google AI Pro і нового тарифу AI Ultra, а потім — і для корпоративних клієнтів.

Нова функція насамперед спростить спілкування в міжнародних компаніях, де працюють люди з різних країн світу. Однак у Google наголошують, що вона стане в пригоді не тільки в бізнес-сфері, а й у побутовому спілкуванні. Наприклад, навіть ті дві мови, які вже є доступними, можуть допомогти онукам, які розмовляють лише англійською, розуміти своїх бабусь і дідусів, які говорять іспанською.

Нагадаємо, що раніше цього місяця компанія Google змінила свій логотип — уперше за майже десять років. Тепер на зміну чіткому дизайну великої літери G прийшов пом'якшений варіант — градієнтний перехід кольорів.

Також стало відомо, що в Google Messages нарешті з'явилася опція видалення небажаних повідомлень. Така функція була вже і в WhatsApp, і в Telegram, і в iMessage, а сервіс Google був винятком.

Серед нововведень Google — і функція, яка обмежує права користувачів Chrome. Зокрема, Google Chrome не можна буде запускати від імені адміністратора. Користувачів, які намагатимуться обійти цю заборону, "понижуватимуть у правах".

Зазначимо також, що Google ризикує втратити свій монопольний статус пошуковика. Скоро може з'явитися нова пошукова система, заради якої компанія Apple переосмислює свій браузер Safari за допомогою штучного інтелекту.