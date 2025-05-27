Чем удивит полностью прозрачный смартфон Xiaomi и когда он появится (фото)

Китайская компания Xiaomi собирается с новой серией Xiaomi 16 вернуть одно из своих самых интересных дизайнерских решений. Речь идет о прозрачной задней панели, которую фанаты Xiaomi помнят еще со времен Mi 8, вышедшего в 2018 году.

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Об этом пишет gsmchina.com.

Согласно информации инсайдеров, новая флагманская линейка получит версию Transparent Fiberglass Edition. К слову, свой последний прозрачный флагман, известный как Mi 10 Ultra, Xiaomi выпустила в 2020-м.

Изначально полупрозрачные боковые и задние панели были придуманы, чтобы вызвать интерес покупателей. Теперь, почти пять лет спустя, Xiaomi собирается снова представить этот необычный футуристический дизайн в современной интерпретации.

Телефон Xiaomi Mi 8 Фото: Unsplash

Какой будет новая Xiaomi 16

Xiaomi 16 Series наконец-то перейдет на плоский дисплей для всей линейки, которая включает Xiaomi 16, 16 Pro и 16 Ultra. Кроме того, 16 Pro увеличит размер дисплея до 6,8x дюймов с текущих 6,73 дюймов в Xiaomi 15 Series. Xiaomi 16 продолжит следовать традиции миниатюрного экрана с размером дисплея 6,36 дюйма.

Устройство будет оснащено новым 50-мегапиксельным датчиком OV50Q размером 1/1,3 дюйма. Датчик также поддерживает технологию LOFIC. Также сообщается, что новый датчик показывает быструю скорость фокусировки, широкий динамический диапазон и более низкое энергопотребление по сравнению с предыдущим поколением.

Еще сообщают, что Xiaomi 16 Pro также получит новое решение камеры Periscope на 50 МП от Sony. Это существенное изменение по сравнению с предыдущим Xiaomi 15 Pro, у которого был 50-мегапиксельный датчик IMX 858. Новый датчик будет больше и будет работать в паре с новым поколением линз и большой апертурой.

Ранее стало известно, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости. Этот телефон-флагман Xiaomi, вероятно, представит осенью этого года, и он станет ее первым смартфоном с чипсетом нового поколения Snapdragon 8 Elite 2.

Также Фокус писал, что по итогам первого квартала 2025 года китайская Xiaomi стала самым популярным брендом на рынке гаджетов. Ее смарт-часы и обогнали по популярности даже американскую Apple.