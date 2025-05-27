Чим здивує повністю прозорий смартфон Xiaomi і коли він з'явиться (фото)

Китайська компанія Xiaomi збирається з новою серією Xiaomi 16 повернути одне зі своїх найцікавіших дизайнерських рішень. Йдеться про прозору задню панель, яку фанати Xiaomi пам'ятають ще з часів Mi 8, що вийшов у 2018 році.

Related video

Про це пише gsmchina.com.

Згідно з інформацією інсайдерів, нова флагманська лінійка отримає версію Transparent Fiberglass Edition. До слова, свій останній прозорий флагман, відомий як Mi 10 Ultra, Xiaomi випустила 2020-го.

Спочатку напівпрозорі бічні і задні панелі були придумані, щоб викликати інтерес покупців. Тепер, майже п'ять років потому, Xiaomi збирається знову представити цей незвичайний футуристичний дизайн у сучасній інтерпретації.

Телефон Xiaomi Mi 8 Фото: Unsplash

Якою буде нова Xiaomi 16

Xiaomi 16 Series нарешті перейде на плоский дисплей для всієї лінійки, яка охоплює Xiaomi 16, 16 Pro і 16 Ultra. Крім того, 16 Pro збільшить розмір дисплея до 6,8x дюймів з поточних 6,73 дюймів у Xiaomi 15 Series. Xiaomi 16 продовжить слідувати традиції мініатюрного екрану з розміром дисплея 6,36 дюйма.

Пристрій буде оснащений новим 50-мегапіксельним датчиком OV50Q розміром 1/1,3 дюйма. Датчик також підтримує технологію LOFIC. Також повідомляється, що новий датчик показує швидку швидкість фокусування, широкий динамічний діапазон і більш низьке енергоспоживання порівняно з попереднім поколінням.

Ще повідомляють, що Xiaomi 16 Pro також отримає нове рішення камери Periscope на 50 МП від Sony. Це суттєва зміна порівняно з попереднім Xiaomi 15 Pro, у якого був 50-мегапіксельний датчик IMX 858. Новий датчик буде більшим і працюватиме в парі з новим поколінням лінз і великою апертурою.

Раніше стало відомо, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності. Цей телефон-флагман Xiaomi, ймовірно, представить восени цього року, і він стане її першим смартфоном із чипсетом нового покоління Snapdragon 8 Elite 2.

Також Фокус писав, що за підсумками першого кварталу 2025 року китайська Xiaomi стала найпопулярнішим брендом на ринку гаджетів. Її смарт-годинники обігнали за популярністю навіть американську Apple.