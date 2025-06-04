Пригодится ВСУ: Starlink выпустил "неубиваемый" терминал для спутникового интернета (видео)

Компания SpaceX объявила о выходе новой антенны Starlink, созданной для использования в суровых условиях. Новинка с названием Performance также предусмотрена для использования в движении, она обеспечивает скорость загрузки 400 Мбит/с, а потом выйдет и на гигабитные скорости.

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Об этом сообщает PCMag.

Цена нового терминала достаточно высокая – 1999 долларов США. Но, как отмечает издание, новая Performance – это улучшенная версия старой «тарелки» SpaceX, которая появилась ы 2022 году и тогда стоила 2500 долларов.

Сообщается, что модель, предназначенная для работы в сложных условиях, включает в себя антенну, которая работает на движущихся транспортных средствах.

«Starlink Performance, разработанный для долговечности, заключен в алюминиевый корпус и предназначен для надежного подключения в суровых и удаленных условиях, экстремальных погодных условиях и при использовании в движении. Работает от переменного и/или постоянного тока», — заявляет компания.

Чтобы продемонстрировать долговечность нового терминала, SpaceX показала видео, где оборудование работает на борту беспилотника и остается целым, даже когда неподалеку приземляется ракета Falcon 9.

Для Starlink Performance обещают 10-летний срок службы «в полевых условиях», а также предлагают трехлетнюю гарантию на антенну (в отличие от гарантии на стандартную антенну Starlink в США, срок которой – лишь один год).

SpaceX утверждает, что новая высокопроизводительная антенна способна выдерживать ветер скоростью до 270+ км/ч, температуру от -40°C до 60°C, условия с высокой вибрацией. Performance потребляет в среднем 70 Вт мощности, тогда как старая модель потребляла 110 Вт.

Что касается гигабит-скоростей, то их обещают уже в следующем году, причем никаких изменений в самом оборудовании не потребуется.

Ранее Фокус писал, что лазерный Интернет может работать в 10–100 раз быстрее Starlink и быть дешевле оптоволокна. Речь шла о разработке американского стартапа Taara.

Также стало известно, что японские ученые создали революционный чип для малых спутников, которые благодаря ему смогут работать как Starlink.

Еще сообщалось, что украинская компания Stetman создает спутниковую сеть UASAT, которая может стать альтернативой в случае отключения интернета Starlink.