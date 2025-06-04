Знадобиться ЗСУ: Starlink випустив "невбиваний" термінал для супутникового інтернету (відео)

Компанія SpaceX оголосила про вихід нової антени Starlink, створеної для використання в суворих умовах. Новинка з назвою Performance також передбачена для використання в русі, вона забезпечує швидкість завантаження 400 Мбіт/с, а потім вийде і на гігабітні швидкості.

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Про це повідомляє PCMag.

Ціна нового терміналу досить висока — 1999 доларів США. Але, як зазначає видання, нова Performance — це покращена версія старої "тарілки" SpaceX, яка з'явилася 2022 року і тоді коштувала 2500 доларів.

Повідомляється, що модель, призначена для роботи в складних умовах, містить у собі антену, яка працює на рухомих транспортних засобах.

"Starlink Performance, розроблений для довговічності, укладений в алюмінієвий корпус і призначений для надійного під'єднання в суворих і віддалених умовах, екстремальних погодних умовах і під час використання в русі. Працює від змінного та/або постійного струму", — заявляє компанія.

Щоб продемонструвати довговічність нового терміналу, SpaceX показала відео, де обладнання працює на борту безпілотника і залишається цілим, навіть коли неподалік приземляється ракета Falcon 9.

Для Starlink Performance обіцяють 10-річний термін служби "в польових умовах", а також пропонують трирічну гарантію на антену (на відміну від гарантії на стандартну антену Starlink у США, термін якої — лише один рік).

SpaceX стверджує, що нова високопродуктивна антена здатна витримувати вітер швидкістю до 270+ км/год, температуру від -40°C до 60°C, умови з високою вібрацією. Performance споживає в середньому 70 Вт потужності, тоді як стара модель споживала 110 Вт.

Що стосується гігабіт-швидкостей, то їх обіцяють уже наступного року, причому жодних змін у самому обладнанні не буде потрібно.

Раніше Фокус писав, що лазерний Інтернет може працювати в 10-100 разів швидше Starlink і бути дешевшим за оптоволокно. Йшлося про розробку американського стартапу Taara.

Також стало відомо, що японські вчені створили революційний чип для малих супутників, які завдяки йому зможуть працювати як Starlink.

Ще повідомлялося, що українська компанія Stetman створює супутникову мережу UASAT, яка може стати альтернативою в разі відключення інтернету Starlink.