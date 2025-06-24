Будет круче, чем Samsung и Apple: новый смартфон удивит супермощной батареей

Китайский бренд OnePlus собирается увеличить емкость аккумулятора в своем новом флагманском телефоне — и опередить по этим показателям таких гигантов индустрии, как Samsung и Apple.

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Новый смартфон OnePlus может получить батарею емкостью 7000 мАч, пишет phonearena.com. Правда, пока неизвестно, как будет называться новый китайский флагман – OnePlus 14 или 15 (от числа 14 в названии могут отказаться, так как четверка считается в Китае «несчастливой»).

Инсайдеры сообщают, что новый OnePlus выйдет в цвете «SuperBlack» (этот ультра-темный дизайн уже драматично окрестили «черной дырой»).

Упоминаются также настраиваемые боковые кнопки. Известно, что OnePlus уже заменил свой культовый слайдер оповещений на переназначаемую клавишу, и похоже, что теперь может появиться еще одна – возможно, это будет кнопка спуска затвора камеры.

Что касается главной новости – аккумулятора на 7000 мАч – тот он будет на 2000 мАч больше, чем у Galaxy S25 Ultra, и почти вдвое больше, чем у Galaxy S25 Edge.

Это большой шаг вперед даже по сравнению батареей 6000 мАч на телефоне OnePlus 13, отмечает издание.

Большая китайская батарея

Мощные аккумуляторы уже стали привычными на китайских флагманских телефонах. Именно китайские бренды были одними из первых, кто воспринял технологию аккумуляторов нового поколения, – например, кремний, который может хранить примерно в 10 раз больше ионов лития, чем традиционный графит. Кремниевая технология позволяет использовать большие и мощные батареи, при этом не делая телефоны слишком тяжеловесными.

А вот Apple и Samsung, похоже, не торопятся с внедрением новых методов – обе компании еще только изучают возможность использования кремниево-углеродных аккумуляторов для своих будущих флагманских телефонов.

Также Фокус писал, что смартфон OnePlus был включен в топ-5 смартфонов, которые заряжаются быстрее всех. В частности, в список лидеров попала модель OnePlus 13.

Ранее стало известно, что китайский смартфон OnePlus 13T в смысле мощности батареи показал результат даже лучший, чем у флагманских телефонов Apple и Samsung. Этому помогли массивная батарея емкостью 6260 мАч и уже упомянутая кремний-углеродная технология.

Отметим, что в мае нынешнего года в Китае представили смартфон OnePlus Ace 5 Ultra, заявленный как самый мощный телефон на базе ОС Android.