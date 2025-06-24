Буде крутішим за Samsung і Apple: новий смартфон здивує суперпотужною батареєю

Китайський бренд OnePlus збирається збільшити ємність акумулятора у своєму новому флагманському телефоні — і випередити за цими показниками таких гігантів індустрії, як Samsung і Apple.

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Новий смартфон OnePlus може отримати батарею ємністю 7000 мАг, пише phonearena.com. Щоправда, поки невідомо, як називатиметься новий китайський флагман — OnePlus 14 або 15 (від числа 14 у назві можуть відмовитися, оскільки четвірку вважають у Китаї "нещасливою").

Інсайдери повідомляють, що новий OnePlus вийде в кольорі "SuperBlack" (цей ультра-темний дизайн уже драматично називають "чорною дірою").

Згадуються також бокові кнопки з можливістю їхнього налаштування. Відомо, що OnePlus вже замінив свій культовий слайдер сповіщень на перепризначувану клавішу, і схоже, що тепер може з'явитися ще одна — можливо, це буде кнопка спуску затвора камери.

Що стосується головної новини — акумулятора на 7000 мАг — то він буде на 2000 мАг більшим, ніж у Galaxy S25 Ultra, і майже вдвічі більшим, ніж у Galaxy S25 Edge.

Це великий крок уперед навіть порівняно з батареєю 6000 мАг на телефоні OnePlus 13, зазначає видання.

Велика китайська батарея

Потужні акумулятори вже стали звичними на китайських флагманських телефонах. Саме китайські бренди були одними з перших, хто сприйняв технологію акумуляторів нового покоління, — наприклад, кремній, який може зберігати приблизно в 10 разів більше іонів літію за традиційний графіт. Кремнієва технологія дає змогу використовувати великі та потужні батареї, і при цьому не робить телефони надто важкими.

А ось Apple і Samsung, схоже, не поспішають із впровадженням нових методів — обидві компанії ще тільки вивчають можливість використання кремнієво-вуглецевих акумуляторів для своїх майбутніх флагманських телефонів.

Також Фокус писав, що смартфон OnePlus був включений в топ-5 смартфонів, які заряджаються швидше за всіх. Зокрема, до списку лідерів потрапила модель OnePlus 13.

Раніше стало відомо, що китайський смартфон OnePlus 13T у аспекті потужності батареї показав результат навіть кращий, ніж був у флагманських телефонів Apple і Samsung. Цьому допомогли масивна батарея ємністю 6260 мАг і вже згадана кремній-вуглецева технологія.

Зазначимо, що в травні нинішнього року в Китаї представили смартфон OnePlus Ace 5 Ultra, заявлений як найпотужніший телефон на базі ОС Android.