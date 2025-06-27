Как сэкономить на мобильном интернете: проверьте пару важных настроек смартфона

Пользователи обычно предпочитают Wi-Fi мобильному интернету. Иметь дело с неограниченным интернетом гораздо приятнее, но на самом деле ваш телефон может использовать мобильные данные даже при подключении к сети Wi-Fi.

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Тут можно допустить ошибку, предупреждает androidauthority.com. Один из экспертов издания заметил, что его бесплатная линия использовала данные быстрее, чем ожидалось, хотя он редко ею пользовался и постоянно держал включенным Wi-Fi. После расследования оказалось, что такие функции телефона, как «Приоритет 5G» или «Помощь Wi-Fi», могут привести к использованию мобильных данных, даже если вы технически подключены к Wi-Fi.

Специалисты советуют проверить эти настройки. Многие современные телефоны автоматически переключаются на мобильные данные, если обнаруживают, что ваше соединение Wi-Fi медленное или нестабильное (на разных устройствах функция может называться по-разному, а в случае, который описывает издание, речь шла о телефоне Galaxy S24).

В дополнение к функции «Помощь Wi-Fi» у смартфонов iPhone и некоторых устройств Android также есть и другие настройки, которые могут вызывать похожие проблемы. Например, iPhone позволяет вам отдавать предпочтение данным 5G перед другими соединениями, включая Wi-Fi.

Как отключить «неэкономные» функции

Настройки отличаются в зависимости от устройства, но вот основные рекомендации.

Для iPhone:

Перейдите в Настройки > Сотовая связь или Настройки > Мобильные данные.

Прокрутите страницу до пункта «Помощь с Wi-Fi» и коснитесь ползунка, чтобы отключить его.

Для телефонов Pixel:

Перейдите в раздел Wi-Fi > Настройки Wi-Fi > Дополнительно.

Прокрутите страницу до пункта «Автоматически переключаться на мобильные данные» и нажмите на ползунок.

Для телефонов Galaxy:

Перейдите в Настройки > Подключения > Wi-Fi.

Перейдите в меню с тремя точками и выберите «Интеллектуальный Wi-Fi».

Тут нужно отключить функцию «Переключиться на мобильные данные».

Ранее Фокус писал о том, как легко перенести свои данные на новый телефон со старого и не потерять при этом полезные данные.

Также стало известно, как перейти с Android на iPhone. Компания Apple заметно упростила такой переход – в частности, обновила свое Android-приложение Move to iOS и добавила несколько полезных опций.

Еще сообщалось, что ваш смартфон может следить за вами с помощью очень простых функций, а вы можете об этом даже не догадываться.