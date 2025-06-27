Як заощадити на мобільному інтернеті: перевірте кілька важливих налаштувань смартфона

Користувачі зазвичай віддають перевагу Wi-Fi перед мобільним інтернетом. Мати справу з необмеженим інтернетом набагато приємніше, але насправді ваш телефон може використовувати мобільні дані навіть у разі підключення до мережі Wi-Fi.

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Тут можна припуститися помилки, попереджає androidauthority.com. Один з експертів видання помітив, що його безкоштовна лінія використовувала дані швидше, ніж очікувалося, хоча він рідко нею користувався і постійно тримав увімкненим Wi-Fi. Після розслідування виявилося, що такі функції телефону, як "Пріоритет 5G" або "Допомога Wi-Fi", можуть призвести до використання мобільних даних, навіть якщо ви технічно підключені до Wi-Fi.

Фахівці радять перевірити ці налаштування. Багато сучасних телефонів автоматично перемикаються на мобільні дані, якщо виявляють, що ваше з'єднання Wi-Fi повільне або нестабільне (на різних пристроях функція може називатися по-різному, а у випадку, який описує видання, йшлося про телефон Galaxy S24).

На додаток до функції "Допомога Wi-Fi" у смартфонів iPhone і деяких пристроїв Android також є й інші налаштування, які можуть викликати схожі проблеми. Наприклад, iPhone дає змогу вам віддавати перевагу даним 5G перед іншими з'єднаннями, включно з Wi-Fi.

Як вимкнути "неекономні" функції

Налаштування відрізняються залежно від пристрою, але ось основні рекомендації.

Для iPhone:

Перейдіть у Налаштування > Стільниковий зв'язок або Налаштування > Мобільні дані.

Прокрутіть сторінку до пункту "Допомога з Wi-Fi" і торкніться повзунка, щоб вимкнути його.

Для телефонів Pixel:

Перейдіть у розділ Wi-Fi > Налаштування Wi-Fi > Додатково.

Прокрутіть сторінку до пункту "Автоматично перемикатися на мобільні дані" і натисніть на повзунок.

Для телефонів Galaxy:

Перейдіть у Налаштування > Підключення > Wi-Fi.

Перейдіть у меню з трьома точками і виберіть "Інтелектуальний Wi-Fi".

Тут потрібно відключити функцію "Переключитися на мобільні дані".

Раніше Фокус писав про те, як легко перенести свої дані на новий телефон зі старого і не втратити при цьому корисні дані.

Також стало відомо, як перейти з Android на iPhone. Компанія Apple помітно спростила такий перехід — зокрема, оновила свій Android-додаток Move to iOS і додала кілька корисних опцій.

Ще повідомлялося, що ваш смартфон може стежити за вами за допомогою дуже простих функцій, а ви можете про це навіть не здогадуватися.