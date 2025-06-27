Як заощадити на мобільному інтернеті: перевірте кілька важливих налаштувань смартфона
Користувачі зазвичай віддають перевагу Wi-Fi перед мобільним інтернетом. Мати справу з необмеженим інтернетом набагато приємніше, але насправді ваш телефон може використовувати мобільні дані навіть у разі підключення до мережі Wi-Fi.
Тут можна припуститися помилки, попереджає androidauthority.com. Один з експертів видання помітив, що його безкоштовна лінія використовувала дані швидше, ніж очікувалося, хоча він рідко нею користувався і постійно тримав увімкненим Wi-Fi. Після розслідування виявилося, що такі функції телефону, як "Пріоритет 5G" або "Допомога Wi-Fi", можуть призвести до використання мобільних даних, навіть якщо ви технічно підключені до Wi-Fi.
Фахівці радять перевірити ці налаштування. Багато сучасних телефонів автоматично перемикаються на мобільні дані, якщо виявляють, що ваше з'єднання Wi-Fi повільне або нестабільне (на різних пристроях функція може називатися по-різному, а у випадку, який описує видання, йшлося про телефон Galaxy S24).
На додаток до функції "Допомога Wi-Fi" у смартфонів iPhone і деяких пристроїв Android також є й інші налаштування, які можуть викликати схожі проблеми. Наприклад, iPhone дає змогу вам віддавати перевагу даним 5G перед іншими з'єднаннями, включно з Wi-Fi.
Як вимкнути "неекономні" функції
Налаштування відрізняються залежно від пристрою, але ось основні рекомендації.
Для iPhone:
- Перейдіть у Налаштування > Стільниковий зв'язок або Налаштування > Мобільні дані.
- Прокрутіть сторінку до пункту "Допомога з Wi-Fi" і торкніться повзунка, щоб вимкнути його.
Для телефонів Pixel:
- Перейдіть у розділ Wi-Fi > Налаштування Wi-Fi > Додатково.
- Прокрутіть сторінку до пункту "Автоматично перемикатися на мобільні дані" і натисніть на повзунок.
Для телефонів Galaxy:
- Перейдіть у Налаштування > Підключення > Wi-Fi.
- Перейдіть у меню з трьома точками і виберіть "Інтелектуальний Wi-Fi".
- Тут потрібно відключити функцію "Переключитися на мобільні дані".
Раніше Фокус писав про те, як легко перенести свої дані на новий телефон зі старого і не втратити при цьому корисні дані.
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Ще повідомлялося, що ваш смартфон може стежити за вами за допомогою дуже простих функцій, а ви можете про це навіть не здогадуватися.