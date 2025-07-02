Samsung теперь вне конкуренции: ранее популярный бренд смартфонов навсегда исчез

Некогда популярный южнокорейский производитель смартфонов LG окончательно покинул бизнес по изготовлению мобильных устройств.

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Когда-то LG считался одним из самых серьезных локальных соперников Samsung, напоминает sammobile.com. В середине-конце 2000-х годов казалось, что такие компании, как LG, а также Nokia, HTC, BlackBerry всегда будут успешными, – ведь они производили отличные по меркам того времени устройства и не боялись новых идей.

Но эти ожидания не оправдались, констатирует издание. Бизнес Nokia в какой-то момент поглотила компания Microsoft, BlackBerry так и не нашла себе применения, несмотря на то, что стала OEM-производителем Android, а HTC просто исчезла.

Нечто подобное произошло и с LG – она просто не выдержала конкуренции с Samsung. Потом на рынке появились еще и новые амбициозные игроки – китайские компании Oppo и Xiaomi, и в 2021 году стало известно о закрытии производства смартфонов LG.

На то время такие телефоны уже редко встречались где-то, кроме Южной Кореи. Но LG продолжала оказывать поддержку своим устройствам до конца июня нынешнего года. Теперь срок этой поддержки официально истек, и компания больше не будет поставлять новые запасные части, обновления программного обеспечения или предоставлять старым телефонам какое-либо послепродажное обслуживание – например, ремонтировать их.

Впрочем, нельзя сказать, что это так уж огорчило пользователей. По данным издания, в Южной Корее владельцы телефонов LG составляют всего 1% внутреннего рынка, и, скорее всего, они просто перейдут на смартфоны Samsung Galaxy.

Ранее Фокус сообщал, что после 30 июня 2025 года обновления для телефонов LG станут недоступны ни через так называемое OTA-обновление LG, ни через приложение LG Bridge.

Отметим, что, когда дело не касается смартфонов, дела у LG идут неплохо. Например, в феврале этого года она выпустила на рынок новейший телевизор OLED G5. Он одним из первых получил четырехслойный OLED дисплей.

Между прочим, телевизор LG G4, наряду с продукцией Sony и Samsung, вошел в число лучших телевизоров весны 2025 года. Для этих моделей характерны яркая картинка, объемный звук и антибликовый экран.

Также стало известно, что компания LG выпустила первую в мире Blue PHOLED-панель. Эта синяя фосфоресцентная панель обеспечивает лучшую передачу цветов при меньших затратах энергии.