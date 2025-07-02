Samsung тепер поза конкуренцією: раніше популярний бренд смартфонів назавжди зник

Колись популярний південнокорейський виробник смартфонів LG остаточно покинув бізнес із виробництва мобільних пристроїв.

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Колись LG вважався одним із найсерйозніших локальних суперників Samsung, нагадує sammobile.com. У середині-кінці 2000-х років здавалося, що такі компанії, як LG, а також Nokia, HTC, BlackBerry завжди будуть успішними, — адже вони виробляли чудові за мірками того часу пристрої і не боялися нових ідей.

Але ці очікування не виправдалися, констатує видання. Бізнес Nokia в якийсь момент поглинула компанія Microsoft, BlackBerry так і не знайшла собі застосування, незважаючи на те, що стала OEM-виробником Android, а HTC просто зникла.

Щось подібне сталося і з LG — вона просто не витримала конкуренції з Samsung. Потім на ринку з'явилися ще й нові амбітні гравці — китайські компанії Oppo і Xiaomi, і 2021 року стало відомо про закриття виробництва смартфонів LG.

На той час такі телефони вже рідко зустрічалися десь, крім Південної Кореї. Але LG продовжувала надавати підтримку своїм пристроям до кінця червня нинішнього року. Тепер термін цієї підтримки офіційно закінчився, і компанія більше не постачатиме нові запасні частини, оновлення програмного забезпечення або не надаватиме старим телефонам будь-яке післяпродажне обслуговування — наприклад, не ремонтуватиме їх.

Втім, не можна сказати, що це так вже засмутило користувачів. За даними видання, у Південній Кореї власники телефонів LG становлять лише 1% внутрішнього ринку, і, найімовірніше, вони просто перейдуть на смартфони Samsung Galaxy.

Раніше Фокус повідомляв, що після 30 червня 2025 року оновлення для телефонів LG стануть недоступні ні через так зване OTA-оновлення LG, ні через додаток LG Bridge.

Зазначимо, що, коли справа не стосується смартфонів, справи у LG йдуть непогано. Наприклад, у лютому цього року вона випустила на ринок новітній телевізор OLED G5. Він одним із перших отримав чотиришаровий OLED дисплей.

Між іншим, телевізор LG G4, поряд з продукцією Sony і Samsung, увійшов до числа найкращих телевізорів весни 2025 року. Для цих моделей характерні яскрава картинка, об'ємний звук і антивідблисковий екран.

Також стало відомо, що компанія LG випустила першу у світі Blue PHOLED-панель. Ця синя фосфоресцентна панель забезпечує кращу передачу кольорів при менших витратах енергії.