Российская Федерация способна наносить по Украине разрушительные массированные удары, в частности, благодаря сотрудничеству с Китаем, Северной Кореей и Ираном.

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Значительную роль в усилении российской армии сыграли дроны "Шахед", которые россияне переименовали в "Герань". Если прошлым летом ВС РФ запускали в среднем более 350 "Шахедов" в месяц, то в этом году только за прошлый месяц Украину атаковали 5438 БПЛА, пишет The Times.

Москва купила интеллектуальную собственность на эти дроны у Тегерана и создала собственную производственную линию в Татарстане. При этом четырехцилиндровый двигатель "Шахеда" производится китайской компанией Xiamen Limbach, а его приемники, генераторы сигналов и преобразователи — Пекинским институтом микроэлектронных технологий.

Как отмечают в издании, наличие китайских компонентов в "Шахедах" согласуется со словами министра иностранных дел Китая о том, что Пекин не может позволить поражение России в войне против Украины.

По мнению авторов статьи, США должны учитывать связи между военно-промышленными комплексами своих врагов и помнить, что в войне 21-го века "очень мало что существует отдельно".

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"Коалиция по удобству, сформированная Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей, опровергает идею о том, что США могут отключиться от Украины и переключить свое внимание на Тайвань. Эти ситуации неразрывно связаны", — отметили в издании.

Напомним, Северная Корея рассматривает возможность отправки в Россию людей для работы на заводе по производству беспилотников, расположенном в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Фокус также писал о том, что по данным ГУР, в мае доля китайской электроники в "Шахедах" достигла 60-65%, впервые вытеснив компоненты американского производства на второе место.