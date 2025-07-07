Майже 5500 "Шахедів" за місяць: за атаками на Україну стоїть не лише РФ, — The Times

Російська Федерація здатна наносили по Україні руйнівні масовані удари, зокрема, завдяки співпраці з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном.

Related video

Значну роль в посиленні російської армії відіграли дрони "Шахед", які росіяни перейменували в "Герань". Якщо минулого літа ЗС РФ запускали в середньому понад 350 "Шахедів" на місяць, то цього року лише за минулий місяць Україну атакували 5438 БПЛА, пише The Times.

Москва купила інтелектуальну власність на ці дрони у Тегерана та створила власну виробничу лінію в Татарстані. При цьому чотирициліндровий двигун "Шахеда" виробляється китайською компанією Xiamen Limbach, а його приймачі, генератори сигналів та перетворювачі — Пекінським інститутом мікроелектронних технологій.

Як зазначають у виданні, наявність китайських компонентів в "Шахедах" узгоджується зі словами міністра закордонних справ Китаю про те, що Пекін не може дозволити поразку Росії у війні проти України.

На думку авторів статті, США повинні враховувати зв'язки між військово-промисловими комплексами своїх ворогів і пам'ятати, що у війні 21-го століття "дуже мало що існує окремо".

Важливо

Якого розміру "Шахед" насправді: з'явилося нове фото російського ударного БПЛА

"Коаліція за зручністю, сформована Китаєм, Росією, Іраном та Північною Кореєю, спростовує ідею про те, що США можуть відключитися від України та переключити свою увагу на Тайвань. Ці ситуації нерозривно пов'язані", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, Північна Корея розглядає можливість відправки в Росію людей для роботи на заводі з виробництва безпілотників, розташованому в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.

Фокус також писав про те, що за даними ГУР, в травні частка китайської електроніки в "Шахедах" сягнула 60-65%, вперше витіснивши компоненти американського виробництва на друге місце.