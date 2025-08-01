Одна кнопка – и никакого спама: Google предлагает пользователям новую продвинутую функцию

В почтовом сервисе Gmail появилась вкладка, предназначенная для отмены подписки на электронные письма. Опция доступна в веб-версии Gmail, начиная с сегодняшнего дня.

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Отменять подписки можно через соответствующий раздел «Управление подписками», сообщает The Sun. Функция показывает список писем, которые были доставлены через активные подписки пользователя.

Такие подписки будут автоматически отсортированы, и наиболее частые отправители окажутся наверху. Еще можно посмотреть, сколько сообщений было отправлено с этих адресов электронной почты за последние несколько недель – и таким образом пользователь может «вычислить», кто из отправителей больше всех активничает и засоряет его почтовый ящик.

При нажатии на кнопку «Отправить» будет показан список отправленных писем.

Сбоку будут доступны индивидуальные ссылки, с помощью которых можно одним щелчком мыши отписаться от рассылки.

Где спрятана новая функция

Раздел «Управление подписками» можно найти, нажав на панель навигации в левом верхнем углу почтового ящика Gmail. В появившемся меню надо выбрать соответствующий пункт.

Хотя функция уже запустилась с сегодняшнего дня, она может появиться не у всех пользователей одновременно, предупреждает издание. То есть, если вы ее не находите в Gmail сразу, то надо просто подождать.

Скоро кнопка станет доступна и в телефонной версии почты. В мобильном приложении для Android она появится с 14 июля, а в приложении для iOS — с 21 июля.

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