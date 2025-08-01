Одна кнопка — і жодного спаму: Google пропонує користувачам нову просунуту функцію

У поштовому сервісі Gmail з'явилася вкладка, призначена для скасування підписки на електронні листи. Опція доступна у веб-версії Gmail, починаючи з сьогоднішнього дня.

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Скасовувати підписки можна через відповідний розділ "Управління підписками", повідомляє The Sun. Функція показує список листів, які були доставлені через активні підписки користувача.

Такі підписки будуть автоматично відсортовані, і найчастіші відправники опиняться нагорі. Ще можна подивитися, скільки повідомлень було надіслано з цих адрес електронної пошти за останні кілька тижнів — і в такий спосіб користувач може "обчислити", хто з відправників найбільше проявляє активність і засмічує його поштову скриньку.

При натисканні на кнопку "Відправити" буде показано список відправлених листів.

Збоку будуть доступні індивідуальні посилання, за допомогою яких можна одним клацанням миші відписатися від розсилки.

Де захована нова функція

Розділ "Управління підписками" можна знайти, натиснувши на панель навігації в лівому верхньому кутку поштової скриньки Gmail. У меню, що з'явилося, треба вибрати відповідний пункт.

Хоча функція вже запустилася відсьогодні, вона може з'явитися не у всіх користувачів одночасно, попереджає видання. Тобто, якщо ви її не знаходите в Gmail одразу, то треба просто почекати.

Скоро кнопка стане доступною і в телефонній версії пошти. У мобільному застосунку для Android вона з'явиться з 14 липня, а в застосунку для iOS — з 21 липня.

Раніше Фокус писав про налаштування, які треба ввімкнути на всіх смартфонах Android. Усі вони стосуються безпеки смартфона, тому активувати їх треба якомога швидше.

Також стало відомо, що деякі функції Android 16 краще відключити на вашому смартфоні. Наприклад, це стосується анімації в Material You 3 і режим Gemini Live — анімація може відволікати, а голосовий помічник — занадто сильно витрачати батарею.

Між іншим, у Google є кілька прихованих функцій, про які не знають користувачі. І дарма — адже в Google можна не тільки шукати інформацію, а й планувати перельоти та відстежувати посилки.