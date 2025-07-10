iPhone ломает шаблоны: самый тонкий телефон может получить супермощный чип

Для нового iPhone 17 Air, который уже заявлен как самый тонкий телефон Apple, может быть использована версия чипсета A19 Pro. Удивительно то, что такой чип хотят поставить на ультратонкую модель.

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До сих пор компания Apple использовала Pro-версии своих мобильных чипсетов только в моделях iPhone P, а базовые iPhone работали на чипсетах без Pro-версии, поясняет phonearena.com. Но тут, видимо, Apple решила выйти за рамки собственных правил: если слухи подтвердятся, то супертонкий флагман получит тот же чип, что и iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, но с меньшим количеством графических ядер.

Что касается базовой версии чипа A19, то ее задействуют лишь в базовой же версии iPhone 17. Кроме того, это может быть единственная модель в будущей линейке с 8 ГБ оперативной памяти.

Правда, все это пока лишь предварительная информация, и она отличается у разных инсайдеров. Например, другая утечка раскрывает такие предположительные характеристики новой линейки iPhone:

iPhone 17 — чип A19 с 8 ГБ оперативной памяти;

iPhone 17 Air — чип A19 Pro с 5-ядерным графическим процессором и 12 ГБ оперативной памяти;

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max — чип A19 Pro с 6-ядерным графическим процессором и 12 ГБ оперативной памяти.

При всем сказанном выше, компания отмечает, что это все-таки не первый случай, когда Apple дифференцирует мобильный чип подобным образом. К примеру, iPhone 16e оснащён немного другим чипсетом A18 с 4-ядерным графическим процессором, в то время как iPhone 16 использует стандартный чипсет A18 с 5-ядерным графическим процессором.

Ранее стало известно, что весной 2026 года компания Apple планирует выпустить следующую бюджетную версию смартфона-флагмана. Речь о модели iPhone 17e, который станет частью основной линейки iPhone 17.

Еще сообщалось, что после обновления iOS 26 iPhone станет похож на Android. Речь шла о трех важных функциях, позаимствованных Apple у конкурентов.