iPhone ламає шаблони: найтонший телефон може отримати суперпотужний чип

Для нового iPhone 17 Air, який вже заявлений як найтонший телефон Apple, може бути використана версія чипсета A19 Pro. Цікавим є те, що такий чип хочуть поставити на ультратонку модель.

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Досі компанія Apple використовувала Pro-версії своїх мобільних чипсетів тільки в моделях iPhone P, а базові iPhone працювали на чипсетах без Pro-версії, пояснює phonearena.com. Але тут, мабуть, Apple вирішила вийти за межі власних правил: якщо чутки підтвердяться, то супертонкий флагман отримає той самий чип, що й iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max, але з меншою кількістю графічних ядер.

Що стосується базової версії чіпа A19, то її задіють лише в базовій же версії iPhone 17. Крім того, це може бути єдина модель у майбутній лінійці з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Щоправда, все це поки що лише попередня інформація, і вона відрізняється у різних інсайдерів. Наприклад, інший витік розкриває такі можливі характеристики нової лінійки iPhone:

iPhone 17 — чип A19 з 8 ГБ оперативної пам'яті;

iPhone 17 Air — чип A19 Pro з 5-ядерним графічним процесором і 12 ГБ оперативної пам'яті;

iPhone 17 Pro і 17 Pro Max — чип A19 Pro з 6-ядерним графічним процесором і 12 ГБ оперативної пам'яті.

На додаток до всього наведеного вище, компанія зазначає, що це все ж таки не перший випадок, коли Apple диференціює мобільний чип подібним чином. Наприклад, iPhone 16e оснащений дещо іншим чипсетом A18 з 4-ядерним графічним процесором, а iPhone 16 використовує стандартний чипсет A18 з 5-ядерним графічним процесором.

Раніше стало відомо, що навесні 2026 року компанія Apple планує випустити наступну бюджетну версію смартфона-флагмана. Йдеться про модель iPhone 17e, який стане частиною основної лінійки iPhone 17.

Ще повідомлялося, що після оновлення iOS 26 iPhone стане подібним до Android. Йшлося про три важливі функції, запозичені Apple у конкурентів.