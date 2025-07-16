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Диджитал

С некогда популярными смартфонами Xiaomi придется прощаться: они не дождутся Android 16

смартфоны Xiaomi не получат обновление
Xiaomi 12 Pro окажется в числе моделей, не получивших важного обновления | Фото: Tech Advisor

Китайская компания Xiaomi официально объявила о своих планах насчет обновления Android 16, и оказалось, что целый ряд ее смартфонов обновления не получит. Вместо этого им достанется HyperOS 3 (основанная на Android 15).

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Такое решение компании означает завершение жизненного цикла не только для бюджетных моделей, но и для некоторых флагманов Xiaomi, отмечает xiaomitime.com. В дальнейшем Xiaomi намерена сосредоточиться на совершенствовании HyperOS, чтобы добавлять в систему новые функции и всячески ее улучшать.

Среди моделей, для которых HyperOS 3 станет последним крупным обновлением, оказались такие устройства:

Серия POCO

  • POCO С65
  • POCO F5 5G
  • POCO F5 Pro
  • POCO M6 Pro
  • POCO X6 Neo

Серия Redmi Standard

  • Redmi 12
  • Redmi 12 5G
  • Redmi 13C
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi 13R

Серия Redmi K

  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K60

Серия Redmi Note 12

  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 NFC 4G
  • Redmi Note 12R
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi Note 12 Turbo

Серия Redmi Note 13

  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 4G NFC
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R Pro

Среди флагманов «под сокращение» попадут:

Серия Xiaomi 12

  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ультра
  • Серия Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12Т
  • Xiaomi 12T Pro

Другие флагманские модели:

  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi MIX FOLD 2

Что касается самой HyperOS 3, то ее Xiaomi собирается представить в сентябре. Компания обещает новые элементы интерфейса и улучшенный редактор Центра управления.

Напомним, что в сентябре ожидается и релиз нового смартфона Xiaomi 16. Эта модель, по слухам, может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом это будет первый телефон с аккумулятором такой емкости.

Также Фокус сообщал, что в июне этого года вышел новый складной телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компания заявила, что у него самая мощная батарея среди всех смартфонов-«раскладушек».

Еще Xiaomi выпустит лимитированную линейку смартфонов в рамках сотрудничества со знаменитым немецким брендом Leica. Он отмечает столетний юбилей, и Xiaomi подготовила новую специальную версию своего флагманского смартфона — Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Эти телефоны будут отличаться изысканным дизайном, стилизованным под винтажную камеру Leica.