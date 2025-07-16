С некогда популярными смартфонами Xiaomi придется прощаться: они не дождутся Android 16
Китайская компания Xiaomi официально объявила о своих планах насчет обновления Android 16, и оказалось, что целый ряд ее смартфонов обновления не получит. Вместо этого им достанется HyperOS 3 (основанная на Android 15).
Такое решение компании означает завершение жизненного цикла не только для бюджетных моделей, но и для некоторых флагманов Xiaomi, отмечает xiaomitime.com. В дальнейшем Xiaomi намерена сосредоточиться на совершенствовании HyperOS, чтобы добавлять в систему новые функции и всячески ее улучшать.
Среди моделей, для которых HyperOS 3 станет последним крупным обновлением, оказались такие устройства:
Серия POCO
- POCO С65
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo
Серия Redmi Standard
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13R
Серия Redmi K
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
Серия Redmi Note 12
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo
Серия Redmi Note 13
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
Среди флагманов «под сокращение» попадут:
Серия Xiaomi 12
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ультра
- Серия Xiaomi 12T
- Xiaomi 12Т
- Xiaomi 12T Pro
Другие флагманские модели:
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi MIX FOLD 2
Что касается самой HyperOS 3, то ее Xiaomi собирается представить в сентябре. Компания обещает новые элементы интерфейса и улучшенный редактор Центра управления.
Напомним, что в сентябре ожидается и релиз нового смартфона Xiaomi 16. Эта модель, по слухам, может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом это будет первый телефон с аккумулятором такой емкости.
Также Фокус сообщал, что в июне этого года вышел новый складной телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компания заявила, что у него самая мощная батарея среди всех смартфонов-«раскладушек».
Еще Xiaomi выпустит лимитированную линейку смартфонов в рамках сотрудничества со знаменитым немецким брендом Leica. Он отмечает столетний юбилей, и Xiaomi подготовила новую специальную версию своего флагманского смартфона — Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Эти телефоны будут отличаться изысканным дизайном, стилизованным под винтажную камеру Leica.