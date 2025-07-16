С некогда популярными смартфонами Xiaomi придется прощаться: они не дождутся Android 16

Китайская компания Xiaomi официально объявила о своих планах насчет обновления Android 16, и оказалось, что целый ряд ее смартфонов обновления не получит. Вместо этого им достанется HyperOS 3 (основанная на Android 15).

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Такое решение компании означает завершение жизненного цикла не только для бюджетных моделей, но и для некоторых флагманов Xiaomi, отмечает xiaomitime.com. В дальнейшем Xiaomi намерена сосредоточиться на совершенствовании HyperOS, чтобы добавлять в систему новые функции и всячески ее улучшать.

Среди моделей, для которых HyperOS 3 станет последним крупным обновлением, оказались такие устройства:

Серия POCO

POCO С65

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Серия Redmi Standard

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Серия Redmi K

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Серия Redmi Note 12

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12R

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Серия Redmi Note 13

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Среди флагманов «под сокращение» попадут:

Серия Xiaomi 12

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ультра

Серия Xiaomi 12T

Xiaomi 12Т

Xiaomi 12T Pro

Другие флагманские модели:

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX FOLD 2

Что касается самой HyperOS 3, то ее Xiaomi собирается представить в сентябре. Компания обещает новые элементы интерфейса и улучшенный редактор Центра управления.

Напомним, что в сентябре ожидается и релиз нового смартфона Xiaomi 16. Эта модель, по слухам, может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом это будет первый телефон с аккумулятором такой емкости.

Также Фокус сообщал, что в июне этого года вышел новый складной телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компания заявила, что у него самая мощная батарея среди всех смартфонов-«раскладушек».

Еще Xiaomi выпустит лимитированную линейку смартфонов в рамках сотрудничества со знаменитым немецким брендом Leica. Он отмечает столетний юбилей, и Xiaomi подготовила новую специальную версию своего флагманского смартфона — Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Эти телефоны будут отличаться изысканным дизайном, стилизованным под винтажную камеру Leica.