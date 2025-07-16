З колись популярними смартфонами Xiaomi доведеться прощатися: вони не дочекаються Android 16
Китайська компанія Xiaomi офіційно оголосила про свої плани щодо оновлення Android 16, і виявилося, що ціла низка її смартфонів оновлення не отримає. Замість цього їм дістанеться HyperOS 3 (заснована на Android 15).
Таке рішення компанії означає завершення життєвого циклу не тільки для бюджетних моделей, а й для деяких флагманів Xiaomi, зазначає xiaomitime.com. Надалі Xiaomi має намір зосередитися на вдосконаленні HyperOS, щоб додавати в систему нові функції і всіляко її покращувати.
Серед моделей, для яких HyperOS 3 стане останнім великим оновленням, опинилися такі пристрої:
Серія POCO
- POCO С65
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo
Серія Redmi Standard
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13R
Серія Redmi K
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
Серія Redmi Note 12
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo
Серія Redmi Note 13
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
Серед флагманів "під скорочення" потраплять:
Серія Xiaomi 12
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ультра
- Серія Xiaomi 12T
- Xiaomi 12Т
- Xiaomi 12T Pro
Інші флагманські моделі:
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi MIX FOLD 2
Що стосується самої HyperOS 3, то її Xiaomi збирається представити у вересні. Компанія обіцяє нові елементи інтерфейсу і покращений редактор Центру управління.
Нагадаємо, що у вересні очікується і реліз нового смартфона Xiaomi 16. Ця модель, за чутками, може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином це буде перший телефон з акумулятором такої ємності.
Також Фокус повідомляв, що в червні цього року вийшов новий складаний телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компанія заявила, що у нього найпотужніша батарея серед усіх смартфонів-"розкладачок".
Ще Xiaomi випустить лімітовану лінійку смартфонів у рамках співпраці зі знаменитим німецьким брендом Leica. Він відзначає столітній ювілей, і Xiaomi підготувала нову спеціальну версію свого флагманського смартфона — Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Ці телефони вирізнятимуться вишуканим дизайном, стилізованим під вінтажну камеру Leica.