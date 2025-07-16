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Діджитал

З колись популярними смартфонами Xiaomi доведеться прощатися: вони не дочекаються Android 16

смартфони Xiaomi не отримають оновлення
Xiaomi 12 Pro опиниться серед моделей, які не отримали важливого оновлення | Фото: Tech Advisor

Китайська компанія Xiaomi офіційно оголосила про свої плани щодо оновлення Android 16, і виявилося, що ціла низка її смартфонів оновлення не отримає. Замість цього їм дістанеться HyperOS 3 (заснована на Android 15).

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Таке рішення компанії означає завершення життєвого циклу не тільки для бюджетних моделей, а й для деяких флагманів Xiaomi, зазначає xiaomitime.com. Надалі Xiaomi має намір зосередитися на вдосконаленні HyperOS, щоб додавати в систему нові функції і всіляко її покращувати.

Серед моделей, для яких HyperOS 3 стане останнім великим оновленням, опинилися такі пристрої:

Серія POCO

  • POCO С65
  • POCO F5 5G
  • POCO F5 Pro
  • POCO M6 Pro
  • POCO X6 Neo

Серія Redmi Standard

  • Redmi 12
  • Redmi 12 5G
  • Redmi 13C
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi 13R

Серія Redmi K

  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K60

Серія Redmi Note 12

  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 NFC 4G
  • Redmi Note 12R
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi Note 12 Turbo

Серія Redmi Note 13

  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 4G NFC
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R Pro

Серед флагманів "під скорочення" потраплять:

Серія Xiaomi 12

  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ультра
  • Серія Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12Т
  • Xiaomi 12T Pro

Інші флагманські моделі:

  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi MIX FOLD 2

Що стосується самої HyperOS 3, то її Xiaomi збирається представити у вересні. Компанія обіцяє нові елементи інтерфейсу і покращений редактор Центру управління.

Нагадаємо, що у вересні очікується і реліз нового смартфона Xiaomi 16. Ця модель, за чутками, може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином це буде перший телефон з акумулятором такої ємності.

Також Фокус повідомляв, що в червні цього року вийшов новий складаний телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компанія заявила, що у нього найпотужніша батарея серед усіх смартфонів-"розкладачок".

Ще Xiaomi випустить лімітовану лінійку смартфонів у рамках співпраці зі знаменитим німецьким брендом Leica. Він відзначає столітній ювілей, і Xiaomi підготувала нову спеціальну версію свого флагманського смартфона — Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Ці телефони вирізнятимуться вишуканим дизайном, стилізованим під вінтажну камеру Leica.