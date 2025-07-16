З колись популярними смартфонами Xiaomi доведеться прощатися: вони не дочекаються Android 16

Китайська компанія Xiaomi офіційно оголосила про свої плани щодо оновлення Android 16, і виявилося, що ціла низка її смартфонів оновлення не отримає. Замість цього їм дістанеться HyperOS 3 (заснована на Android 15).

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Таке рішення компанії означає завершення життєвого циклу не тільки для бюджетних моделей, а й для деяких флагманів Xiaomi, зазначає xiaomitime.com. Надалі Xiaomi має намір зосередитися на вдосконаленні HyperOS, щоб додавати в систему нові функції і всіляко її покращувати.

Серед моделей, для яких HyperOS 3 стане останнім великим оновленням, опинилися такі пристрої:

Серія POCO

POCO С65

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Серія Redmi Standard

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Серія Redmi K

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Серія Redmi Note 12

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12R

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Серія Redmi Note 13

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Серед флагманів "під скорочення" потраплять:

Серія Xiaomi 12

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ультра

Серія Xiaomi 12T

Xiaomi 12Т

Xiaomi 12T Pro

Інші флагманські моделі:

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX FOLD 2

Що стосується самої HyperOS 3, то її Xiaomi збирається представити у вересні. Компанія обіцяє нові елементи інтерфейсу і покращений редактор Центру управління.

Нагадаємо, що у вересні очікується і реліз нового смартфона Xiaomi 16. Ця модель, за чутками, може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином це буде перший телефон з акумулятором такої ємності.

Також Фокус повідомляв, що в червні цього року вийшов новий складаний телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компанія заявила, що у нього найпотужніша батарея серед усіх смартфонів-"розкладачок".

Ще Xiaomi випустить лімітовану лінійку смартфонів у рамках співпраці зі знаменитим німецьким брендом Leica. Він відзначає столітній ювілей, і Xiaomi підготувала нову спеціальну версію свого флагманського смартфона — Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Ці телефони вирізнятимуться вишуканим дизайном, стилізованим під вінтажну камеру Leica.