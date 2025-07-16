Многие не знали, как правильно пользоваться iPhone, чтобы он работал дольше: в чем секрет

iPhone до сих пор умудряется удивлять пользователей, открывая новые возможности и лайфхаки. Причем иногда речь может идти о давно знакомых функциях, которые работают не так, как мы ожидали.

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Забавным примером может служить приложение Apple Weather, пишет unilad.com. Многие полагают, что процент, отображаемый в приложении, — это вероятность того, пойдет ли дождь. Как выяснилось, на самом деле этот процент указывает на вероятность того, пойдет ли дождь в каком-либо конкретном месте.

Еще одно подобное открытие касается батареи iPhone. Оказывается, есть несколько удобных способов сэкономить как можно больше энергии вашего смартфона, причем один из них мог вообще пройти мимо вас.

Как отмечает издание, если перевернуть iPhone экраном вниз – не имеет значения, на столе, в кармане или в сумке, то он не будет светиться при получении уведомления, а это позволит экономить заряд батареи.

Все дело в функции Apple FaceDown, которая впервые была представлена, когда компания выпустила iOS 9. Эта функция распознавания лица может обеспечить до часа дополнительного времени зарядки по сравнению с тем, если бы вы постоянно держали телефон экраном вверх.

При этом, конечно, не надо забывать о более привычном способе – режиме энергосбережения. По словам эксперта, этот режим также оптимизирует производительность устройства, продлевая время работы аккумулятора до трех дополнительных часов.

Ранее Фокус писал, как понять, что камера смартфона вот-вот сломается. В частности, речь шла именно о таких инцидентах на iPhone, ведь гаджеты Apple заслужили репутацию смартфонов с отличными камерами.

Еще стало известно, что у смартфонов Apple выявлены серьезные проблемы с камерами. Правда, тогда речь шла не о самих камерах, а о несовершенстве инструмента Apple Intelligence.

Также мы сообщали, что некоторые телефоны "отстали от жизни" и не получат обновления iOS 26. В категорию таких «неудачников» попали, в частности, модели iPhone XR, iPhone XS Max и iPhone XS.

А после обновления iOS 26 iPhone станет похож на Android. Все благодаря нескольким важным функциям, позаимствованным Apple у конкурентов, – в том числе, о функции Call Screen.