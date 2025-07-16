Багато хто не знав, як правильно користуватися iPhone, щоб він працював довше: у чому секрет

iPhone досі примудряється дивувати користувачів, відкриваючи нові можливості та лайфхаки. Причому іноді може йтися про давно знайомі функції, які працюють не так, як ми очікували.

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Кумедним прикладом може слугувати додаток Apple Weather, пише unilad.com. Багато хто вважає, що відсоток, який відображається в додатку, — це ймовірність того, чи піде дощ. Як з'ясувалося, насправді цей відсоток вказує на ймовірність того, чи піде дощ у якомусь конкретному місці.

Ще одне подібне відкриття стосується батареї iPhone. Виявляється, є кілька зручних способів заощадити якомога більше енергії вашого смартфона, причому один із них міг взагалі пройти повз вас.

Як зазначає видання, якщо перевернути iPhone екраном донизу — не має значення, на столі, в кишені або в сумці, то він не світитиметься при отриманні повідомлення, а це дасть змогу економити заряд батареї.

Уся справа у функції Apple FaceDown, яку вперше було представлено, коли компанія випустила iOS 9. Ця функція розпізнавання обличчя може забезпечити до години додаткового часу зарядки порівняно з тим, якби ви постійно тримали телефон екраном догори.

При цьому, звісно, не треба забувати про більш звичний спосіб — режим енергозбереження. За словами експерта, цей режим також оптимізує продуктивність пристрою, продовжуючи час роботи акумулятора до трьох додаткових годин.

Раніше Фокус писав, як зрозуміти, що камера смартфона ось-ось зламається. Зокрема, йшлося саме про такі інциденти на iPhone, адже гаджети Apple заслужили репутацію смартфонів з відмінними камерами.

Ще стало відомо, що у смартфонів Apple виявлено серйозні проблеми з камерами. Щоправда, тоді йшлося не про самі камери, а про недосконалість інструменту Apple Intelligence.

Також ми повідомляли, що деякі телефони "відстали від життя" і не отримають оновлення iOS 26. До категорії таких "невдах" потрапили, зокрема, моделі iPhone XR, iPhone XS Max та iPhone XS.

А після оновлення iOS 26 iPhone стане схожим на Android. Усе завдяки кільком важливим функціям, запозиченим Apple у конкурентів, — зокрема, про функцію Call Screen.