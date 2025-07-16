В Европе отключают старые телефоны: у каких пользователей будут проблемы со связью

В Латвии мобильные операторы стали отключаться от сети 3G. Из-за этого начались проблемы со связью у некоторых пользователей, которые до сих пор не отказались от старых телефонов.

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Проблемы возникают с кнопочными телефонами, которые не поддерживают 4G, сообщает bb.lv. Как правило, такими телефонами пользуются пожилые люди.

Свои 3G-сети уже закрыли операторы LMT и Tele2. В конце июня отключение от 3G (третье поколение технологии мобильной связи) начала и компания Bite Latvija.

Операторы объясняют это тем, что формат передачи данных 3G, который появился в Латвии еще в 2004 году, к 2025 году безнадежно устарел. Клиенты все реже используют эту технологию, а для новых телефонов 3G вообще не нужен.

Проблемы со связью могут наблюдаться у кнопочных телефонов Nokia 105, 110, 130 или Samsung GT-E1200, E2202, B310E. Понять, какой формат поддерживает телефон, довольно просто: если на корпусе или в настройках нет упоминания о 4G или LTE – скорее всего, этот формат для устройства недоступен.

Проблемы могут возникнуть и у старых моделей смартфонов, которые были выпущены до 2014-2015 годов (например, Samsung Galaxy S3 и старше, LG G2 и старше, Sony Xperia Z1, ZR, M2).

Что касается iPhone, то у них поддержка 4G началась с модели iPhone 6 (2014 год).

Также латвийские мобильные операторы отмечают, что в зонах со слабым покрытием 4G/5G (обычно это сельская местность) качество связи может ухудшиться, если 3G там используется как резервная сеть.

Напомним, некогда популярные смартфоны навсегда прекратили работать. Речь как раз о телефонах LG – компания перестала их выпускать, а потом прекратила и выпуск обновлений для них.

После 30 июня 2025 года обновления для телефонов LG стали недоступны ни через так называемое OTA-обновление LG, ни через приложение LG Bridge.

Также стало известно, что южнокорейский производитель смартфонов LG окончательно вышел из бизнеса по изготовлению мобильных устройств. Время расцвета телефонов LG пришлось на середину-конец 2000-х годов, но потом бренд постепенно утратил лидирующие позиции, не выдержав конкуренции с соотечественниками Samsung.