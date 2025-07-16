У Європі відключають старі телефони: у яких користувачів будуть проблеми зі зв'язком

У Латвії мобільні оператори стали відключатися від мережі 3G. Через це почалися проблеми зі зв'язком у деяких користувачів, які досі не відмовилися від старих телефонів.

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Проблеми виникають із кнопковими телефонами, які не підтримують 4G, повідомляє bb.lv. Як правило, такими телефонами користуються літні люди.

Свої 3G-мережі вже закрили оператори LMT і Tele2. Наприкінці червня відключення від 3G (третє покоління технології мобільного зв'язку) почала і компанія Bite Latvija.

Оператори пояснюють це тим, що формат передачі даних 3G, який з'явився в Латвії ще в 2004 році, до 2025 року безнадійно застарів. Клієнти дедалі рідше використовують цю технологію, а для нових телефонів 3G взагалі не потрібен.

Проблеми зі зв'язком можуть спостерігатися у кнопкових телефонів Nokia 105, 110, 130 або Samsung GT-E1200, E2202, B310E. Зрозуміти, який формат підтримує телефон, досить просто: якщо на корпусі або в налаштуваннях немає згадки про 4G або LTE — найімовірніше, цей формат для пристрою недоступний.

Проблеми можуть виникнути і у старих моделей смартфонів, які були випущені до 2014-2015 років (наприклад, Samsung Galaxy S3 і старше, LG G2 і старше, Sony Xperia Z1, ZR, M2).

Що стосується iPhone, то у них підтримка 4G почалася з моделі iPhone 6 (2014 рік).

Також латвійські мобільні оператори зазначають, що в зонах зі слабким покриттям 4G/5G (зазвичай це сільська місцевість) якість зв'язку може погіршитися, якщо 3G там використовується як резервна мережа.

Нагадаємо, колись популярні смартфони назавжди припинили працювати. Мова якраз про телефони LG — компанія перестала їх випускати, а потім припинила і випуск оновлень для них.

Після 30 червня 2025 року оновлення для телефонів LG стали недоступні ні через так зване OTA-оновлення LG, ні через додаток LG Bridge.

Також стало відомо, що південнокорейський виробник смартфонів LG остаточно вийшов з бізнесу з виготовлення мобільних пристроїв. Час розквіту телефонів LG припав на середину-кінець 2000-х років, але потім бренд поступово втратив лідируючі позиції, не витримавши конкуренції зі співвітчизниками Samsung.