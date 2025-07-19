Самые выгодные смартфоны 2025 года: названы модели, которые будут работать годами (фото)

В рейтинг смартфонов с лучшими аккумуляторами попали гаджеты OnePlus 13, Google Pixel 9 и Asus Zenfone 12 Ultra.

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Смартфоны с емкими аккумуляторами могут прослужить долгое время — пользователям не придется покупать новые аппараты и тратить деньги лишний раз, пишет androidauthority.com.

OnePlus 13: лучший смартфон по общему времени автономной работы

OnePlus 13 — самый мощный флагман компании на сегодняшний день, предлагающий емкий аккумулятор, быструю зарядку и мощные камеры, которые дают ему возможность конкурировать с телефонами Google и Samsung.

Плюсы:

Великолепный дизайн.

Невероятный зум камеры и качество фотографий.

Удобная интеграция с ИИ.

Отличные возможности зарядки.

Упрощенный опыт работы с Oxygen OS.

Отличная производительность.

Минусы:

Магнитная зарядка требует аксессуаров.

Меньше обновлений, чем у Samsung или Google.

Многие мощные смартфоны выдерживают много часов интенсивного использования. Однако OnePlus 13 выделяется по нескольким причинам. Во-первых, его передовой литий-ионный аккумулятор емкостью 6000 мАч, улучшенный кремнием и углеродом, довольно внушителен. Даже без учета результатов тестов становится ясно, что аккумулятор телефона достаточно емкий, чтобы обеспечить активным пользователям целый день или даже больше, пишут авторы.

Важно отметить, что OnePlus 13 выдержал до 24 часов просмотра 4K-видео, почти 6 часов записи 4K-видео или фотосъемки, 12 часов серфинга в интернете и более 11 часов видеозвонков.

Google Pixel 9: Лучший компактный телефон по времени автономной работы

Pixel 9 оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, чипсетом Tensor G4, 12 ГБ оперативной памяти и не менее 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон Google Pixel 9 Фото: numerama.com

Плюсы:

Мощные инструменты искусственного интеллекта Gemini.

Превосходное качество сборки, изысканный дизайн.

Широкая политика обновлений.

Отличная камера.

Отличное время автономной работы.

Минусы:

Отсутствие функций искусственного интеллекта Google Pro.

Производительность не изменилась с прошлого года.

Отсутствие телеобъектива.

Медленно заряжается.

На рынке не так много 6-дюймовых смартфонов с большой емкостью аккумулятора, это не значит, что они не могут работать целый день. По данным тестов, Google Pixel 9 — лучшая относительно компактная модель с точки зрения времени автономной работы, не говоря уже о том, что это отличный универсальный телефон, независимо от того, нужны ли вам великолепные фотографии или новейшие инструменты мобильного ИИ.

Asus Zenfone 12 Ultra

ASUS Zenfone 12 Ultra оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, аккумулятором емкостью 5500 мАч, 6,78-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED, защитой от пыли и воды по стандарту IP68, имеет до 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти, а также тройную основную камеру с модулями 50 Мп + 32 Мп + 13 Мп.

Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra Фото: Asus

Плюсы:

Превосходное время автономной работы.

Отличная универсальная зарядка.

Молниеносная производительность.

Минусы:

Высокая стоимость.

Камера не впечатляет.

Слабое ПО.

ASUS Zenfone 12 Ultra едва не занял первое место благодаря своему удивительно экономичному времени автономной работы от довольно стандартного аккумулятора емкостью 5500 мАч. Кроме того, он быстро заряжается, поддерживая мощность до 65 Вт по стандартному протоколу USB PD PPS. Тем не менее, это довольно дорогой телефон, учитывая его посредственную камеру и возможности программного обеспечения, но нельзя отрицать, что опытным пользователям он выдержит более суток интенсивного использования.

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