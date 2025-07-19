Найвигідніші смартфони 2025 року: названо моделі, які працюватимуть роками (фото)

До рейтингу смартфонів із найкращими акумуляторами потрапили гаджети OnePlus 13, Google Pixel 9 і Asus Zenfone 12 Ultra.

Related video

Смартфони з ємними акумуляторами можуть прослужити довгий час — користувачам не доведеться купувати нові апарати і витрачати гроші зайвий раз, пише androidauthority.com.

OnePlus 13: найкращий смартфон за загальним часом автономної роботи

OnePlus 13 — найпотужніший флагман компанії на сьогоднішній день, що пропонує ємний акумулятор, швидку зарядку і потужні камери, які дають йому змогу конкурувати з телефонами Google і Samsung.

Плюси:

Чудовий дизайн.

Неймовірний зум камери і якість фотографій.

Зручна інтеграція з ШІ.

Відмінні можливості зарядки.

Спрощений досвід роботи з Oxygen OS.

Відмінна продуктивність.

Мінуси:

Магнітна зарядка потребує аксесуарів.

Менше оновлень, ніж у Samsung або Google.

Багато потужних смартфонів витримують багато годин інтенсивного використання. Однак OnePlus 13 виділяється з кількох причин. По-перше, його передовий літій-іонний акумулятор ємністю 6000 мАг, поліпшений кремнієм і вуглецем, досить значний. Навіть без урахування результатів тестів стає ясно, що акумулятор телефону досить ємний, щоб забезпечити активним користувачам цілий день або навіть більше, пишуть автори.

Важливо зазначити, що OnePlus 13 витримав до 24 годин перегляду 4K-відео, майже 6 годин запису 4K-відео або фотозйомки, 12 годин серфінгу в інтернеті та понад 11 годин відеодзвінків.

Google Pixel 9: Найкращий компактний телефон за часом автономної роботи

Pixel 9 оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм, чипсетом Tensor G4, 12 ГБ оперативної пам'яті і щонайменше 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Смартфон Google Pixel 9 Фото: numerama.com

Плюси:

Потужні інструменти штучного інтелекту Gemini.

Чудова якість збірки, вишуканий дизайн.

Широка політика оновлень.

Чудова камера.

Відмінний час автономної роботи.

Мінуси:

Відсутність функцій штучного інтелекту Google Pro.

Продуктивність не змінилася з минулого року.

Відсутність телеоб'єктива.

Повільно заряджається.

На ринку не так багато 6-дюймових смартфонів з великою ємністю акумулятора, це не означає, що вони не можуть працювати цілий день. За даними тестів, Google Pixel 9 — найкраща відносно компактна модель з погляду часу автономної роботи, не кажучи вже про те, що це чудовий універсальний телефон, незалежно від того, чи потрібні вам чудові фотографії або новітні інструменти мобільного ШІ.

Asus Zenfone 12 Ultra

ASUS Zenfone 12 Ultra оснащений процесором Snapdragon 8 Elite, акумулятором ємністю 5500 мАг, 6,78-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED, захистом від пилу і води за стандартом IP68, має до 512 ГБ вбудованої пам'яті і 16 ГБ оперативної пам'яті, а також потрійну основну камеру з модулями 50 Мп + 32 Мп + 13 Мп.

Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra Фото: Asus

Плюси:

Чудовий час автономної роботи.

Відмінна універсальна зарядка.

Блискавична продуктивність.

Мінуси:

Висока вартість.

Камера не вражає.

Слабке ПЗ.

ASUS Zenfone 12 Ultra ледь не посів перше місце завдяки своєму напрочуд економічному часу автономної роботи від доволі стандартного акумулятора ємністю 5500 мАг. Крім того, він швидко заряджається, підтримуючи потужність до 65 Вт за стандартним протоколом USB PD PPS. Тим не менш, це доволі дорогий телефон, враховуючи його посередню камеру та можливості програмного забезпечення, але не можна заперечувати, що досвідченим користувачам він витримає понад добу інтенсивного використання.

Раніше ми писали, що з колись популярними смартфонами Xiaomi доведеться прощатися. Китайська компанія офіційно оголосила про свої плани щодо оновлення Android 16, і виявилося, що ціла низка її смартфонів оновлення не отримає. Замість цього їм дістанеться HyperOS 3, заснована на Android 15.