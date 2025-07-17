Советы на сезон отпусков: что надо знать про дорожные адаптеры

Современные смартфоны сильно упростили нам жизнь. Отправляясь в отпуск, можно не беспокоиться о распечатке билетов, маршруте следования, переводе с иностранного языка и прочих туристических аспектах – все это есть в приложениях вашего телефона. Но надо позаботиться и о самом гаджете – вовремя зарядить его, когда это понадобится.

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Тут может подстерегать сразу несколько проблем, предупреждает slashgear.com. В разных странах – разные розетки и разное напряжение, так в дорогу вам понадобится еще и адаптер. Но и тут есть несколько нюансов.

Разумеется, лучше покупать официальную продукцию от известных брендов. Это поможет избежать множества проблем, связанных с адаптерами для розеток. Официальные товары проходят необходимые сертификации безопасности, такие как FCC, UL, ET и CE. Кроме того, производители несут ответственность, если качество их продукции не соответствует стандартам (например, случается перегрев).

Между прочим, даже сертифицированная продукция не застрахована от подделок. Так сто лучше не покупайте адаптер в первом попавшемся придорожном магазине.

Например, Apple уже не раз отзывала старые версии своих сетевых адаптеров переменного тока. В частности, компания предлагала обменять некоторые модели, которые поставлялись в составе комплекта Apple World Travel Adapter Kit с 2003 по 2015 год.

В последнее время ещё одной распространённой проблемой, связанной с дорожными адаптерами, является риск поражения электрическим током (часто это случается из-за низкого качества сборки). Среди известных брендов, столкнувшихся с этой проблемой, — Travel PD и Wenger.

Сейчас многие бренды предлагают дорожные адаптеры со встроенными функциями безопасности (такими как заземление и защита от перегрузки).

Ранее Фокус писал, какие устройства нельзя подключать к удлинителю. Например, не следует подключать крупную бытовую технику – обычный удлинитель на такое напряжение не рассчитан, и это может вызвать пожар.

Также сообщалось, что неправильно подобранный кабель может сильно замедлить зарядку смартфона, ноутбука и других устройств.

Еще стало известно, можно ли подключать интернет-роутер к повербанку. На такой шаг можно пойти в случае крайней необходимости, но надо учитывать мощность самого повербанка, ведь зарядить обычный смартфон – совсем не то же самое, что зарядить роутер.