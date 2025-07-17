Поради на сезон відпусток: що треба знати про дорожні адаптери

Сучасні смартфони значно спростили нам життя. Вирушаючи у відпустку, можна не турбуватися про роздруківку квитків, маршрут прямування, переклад з іноземної мови та інші туристичні аспекти — все це є в додатках вашого телефону. Але треба подбати і про сам гаджет — вчасно зарядити його, коли це знадобиться.

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Тут може підстерігати відразу кілька проблем, попереджає slashgear.com. У різних країнах — різні розетки і різна напруга, тож у дорогу вам знадобиться ще й адаптер. Але і тут є кілька нюансів.

Зрозуміло, краще купувати офіційну продукцію від відомих брендів. Це допоможе уникнути безлічі проблем, пов'язаних з адаптерами для розеток. Офіційні товари проходять необхідні сертифікації безпеки, такі як FCC, UL, ET і CE. Крім того, виробники несуть відповідальність, якщо якість їхньої продукції не відповідає стандартам (наприклад, трапляється перегрів).

Між іншим, навіть сертифікована продукція не застрахована від підробок. Тож краще не купуйте адаптер у першому-ліпшому придорожньому магазині.

Наприклад, Apple вже не раз відкликала старі версії своїх мережевих адаптерів змінного струму. Зокрема, компанія пропонувала обміняти деякі моделі, які постачалися в складі комплекту Apple World Travel Adapter Kit з 2003 по 2015 рік.

Останнім часом ще однією поширеною проблемою, пов'язаною з дорожніми адаптерами, є ризик ураження електричним струмом (часто це трапляється через низьку якість збірки). Серед відомих брендів, які зіткнулися з цією проблемою, — Travel PD і Wenger.

Зараз багато брендів пропонують дорожні адаптери з вбудованими функціями безпеки (такими як заземлення і захист від перевантаження).

Раніше Фокус писав, які пристрої не можна підключати до подовжувача. Наприклад, не слід підключати велику побутову техніку — звичайний подовжувач на таку напругу не розрахований, і це може спричинити пожежу.

Також повідомлялося, що неправильно підібраний кабель може сильно сповільнити зарядку смартфона, ноутбука та інших пристроїв.

Ще стало відомо, чи можна підключати інтернет-роутер до повербанка. На такий крок можна піти в разі нагальної потреби, але треба зважати на потужність самого повербанка, адже зарядити звичайний смартфон — зовсім не те саме, що зарядити роутер.