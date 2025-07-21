Новый смартфон Xiaomi удивит пользователей: чего от него ожидают

В сентябре этого года китайская компания Xiaomi представит новую флагманскую серию своих смартфонов Xiaomi 16. Как оказалось, это будет не просто новый телефон.

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Китайскую сертификацию получило и новое зарядное устройство, предназначенное для серии Xiaomi 16, пишет gizmochina.com. Эта зарядка поддерживает широкий диапазон входного напряжения (100–240 В) и несколько профилей выходного напряжения, включая 5 В/3 А, 9 В/3 А, 11 В/6,1 А (макс.), 21 В/4,75 А (макс.) и 20 В/5 А, достигая максимальной выходной мощности 100 Вт.

Устройство также обратно совместимо со стандартами зарядки мощностью 67 Вт и 90 Вт. Пока что оно известно как модель MDY-18-EW.

Издание напоминает, что недавно представленный в Китае смартфон Redmi K80 Ultra поддерживает зарядку мощностью 100 Вт. Однако в комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 120 Вт. Смартфоны Xiaomi серии 16 могут стать первыми смартфонами компании, поддерживающими зарядку мощностью 100 Вт с использованием адаптера питания на 100 Вт.

Ранее Xiaomi выпустила зарядное устройство на основе GaN мощностью 100 Вт с номером модели MDY-16-EL, совместимое с протоколами быстрой зарядки PD мощностью 100 Вт и Private Protocol Fast Charge мощностью 100 Вт. Однако та зарядка в первую очередь предназначалась для ноутбуков.

Судя по утечкам, флагманские смартфоны Xiaomi 16 могут выйти в комплекте с новой зарядкой, или же зарядное устройство будет представлено в качестве аксессуара. Цель запуска нового зарядного устройства вполне амбициозная — полная зарядка аккумулятора емкостью 7000 мА·ч за один час.

Напомним, что в сентябре этого года ожидается релиз нового смартфона Xiaomi 16. Эта модель, по слухам, может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом это будет первый телефон с аккумулятором такой емкости.

Также Фокус сообщал, что в июне этого года вышел новый складной телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компания заявила, что у него самая мощная батарея среди всех смартфонов-«раскладушек».

А еще Xiaomi выпускает лимитированную линейку смартфонов в рамках сотрудничества с Leica. К столетию знаменитого бренда Xiaomi подготовила новую специальную версию своего флагманского смартфона — Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Телефоны отличаются утонченным дизайном, стилизованным под винтажную камеру Leica.